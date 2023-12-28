Россия в 2024 году продолжит вооруженные действия на территории Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, Одесса и Киев — это «русские города», а «важнейшая» цель российской военной операции на Украине — это смена украинского руководства.

«Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма», — заявил Медведев, отвечая на вопрос о возможности переговоров в следующем году.

Вторым пунктом он обозначил «смещение правящего бандеровского режима». По словам Медведева, это «явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута».

Медведев назвал «русскими» такие города, как Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев, добавив, что они «пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах».

Что касается переговоров по урегулированию вооруженного конфликта, то они «конечно, возможны», их Россия «никогда не отвергала», отметил зампред Совбеза.

«Подобные “переговоры” никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — заявил он.

«И кстати, хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы РФ принято полмиллиона человек», — заключил Медведев.

Цель военной операции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ноябре 2022 года отмечал, что смена действующей власти на Украине не является целью военной операции России.

«Нет, президент об этом уже говорил», — говорил Песков, отвечая на вопрос о том, является ли одной из целей военной операции отстранение от власти украинского президента Владимира Зеленского.

В мае 2022 года глава МИД России Сергей Лавров также утверждал, что Москва не ставит целью смену режима на Украине. Однако позднее, в июле того же года, Лавров заявлял, что Россия намерена помочь украинцам избавиться от «абсолютно антинародного и антиисторического режима».

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, назвал ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

В июне 2023 года Путин говорил, что цели вооруженных действий «меняются в соответствии с текущей ситуацией», но в целом остаются теми же.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря признал, что начавшееся летом 2023 года контрнаступление Украины не достигло результатов, которых хотели в Киеве. По словам Зеленского, это «не значит, что [Украина] должна сдаться».