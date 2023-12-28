Администрация американского президента Джо Байдена «незаметно» переключают свое внимание по Украине с поддержки целей, которые подразумевают победу над Россией, на улучшение позиций в возможных переговорах о прекращении конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, такие переговоры, вероятно, будут означать передачу части территории России.

Несмотря на то, что в официальных заявлениях Белого дома и Пентагона говорится о необходимости полного вывода российских войск, уже идет обсуждение о передислокации украинских сил Киева из-за неудавшегося контрнаступления, пишет Politico.

Партнеры советуют Киеву начать строительство эшелонированной системы обороны, в которую войдут укрепления, заграждения из колючей проволоки, противотанковые заграждения и рвы вдоль северной границы Украины с Беларусью.

По словам анонимного представителя администрации президента США, большая часть этого «стратегического перехода к обороне» направлена на укрепление позиции Киева на любых будущих переговорах. Он подчеркнул, что в Вашингтоне считают основной идеей завершить конфликт на Украине — переговоры.

При этом источник газеты подчеркнул, что речь о переговорах пока не ведется и украинские силы все еще «продолжают наступление» местами.

Как сообщил Politico европейский дипломат, Евросоюз намеренно поднимает вопрос ускорения членства Украины в НАТО, чтобы «поставить украинцев в наилучшую возможную ситуацию для переговоров» с Россией.

26 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о выполнении главной задачи военной операции на Украине в 2023 году. По его словам, она заключалась в срыве контрнаступления украинской армии.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не собирается отказываться от целей военной операции. Во время прямой линии, прошедшей 14 декабря, лидер государства уточнял, что речь идет о денацификации и демилитаризации Украины, а также ее нейтральном статусе.