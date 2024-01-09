Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 2023 год потеряли более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании 9 января.

«Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — заявил глава Минобороны.

Попытки восполнить ряды украинской армии, по словам Шойгу, «не изменят» ситуацию на фронте, а «только затянут военный конфликт».

В начале января 2024 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ с начала конфликта потеряли около 500 тыс. человек убитыми и ранеными. Таким образом, ежемесячные потери, по его словам, теряют по 30 тыс. человек военнослужащих. Официальные лица Украины не сообщают данные о потерях ВСУ.

19 декабря глава Минобороны России заявил, что с начала контрнаступления в июне 2023 года ВСУ потеряли убитыми и ранеными 159 тыс. человек, а всего с начала военной операции ― более 383 тыс. военнослужащих. Позже, подводя итоги года, Шойгу отчитался о выполнении главной задачи СВО на 2023 год ― срыве украинского контрнаступления.

Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что цели военной операции не изменились с начала боевых действий — это денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус. Тогда же он сообщил, что в зоне СВО находится 617 тыс. российских военных.