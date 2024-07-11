Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил RTVI, что не располагает данными о якобы разрабатываемом Министерством обороны плане ротации, мобилизации и демобилизации российских военнослужащих осенью 2024 года.

«Я слухи, которые распространяются, не комментирую. Это все равно что посетить базар и пообщаться с теми, кто продает различную продукцию на этом базаре — вот такого рода эта информация», — сказал Красов.

Он напомнил, что в июле заканчивается весенняя призывная кампания, а осенью начнется новый призыв срочников, но «данная категория военнослужащих не принимает участия в специальной военной операции».

В СВО участвуют три категории граждан, напомнил парламентарий: мобилизованные, контрактники и добровольцы.

«Что касается отпусков, увольнений, то тут лучше обратиться к первоисточнику, то есть к Министерству обороны. <…> А про то, что вы называете “ротацией”, у меня такой информации нет», — сообщил Красов.

8 июля в телеграм-канале Win/Win появилась информация о том, что Минобороны якобы прорабатывает план по ротации, мобилизации и демобилизации на осень 2024 года. Канал утверждает, что в рамках ротации в отпуск якобы могут отправить до 200 тысяч бойцов, еще 150 тысяч «планируется списать в запас».

Военный волонтер Роман Алехин призвал не верить «вбросам» о мобилизации и демобилизации, которые распространяют анонимные телеграм-каналы. По его словам, «это делается умышленно, в том числе каналами, причастность к ЦИПсО [Центр информационно-психологических операций Украины] которых доказана давно».

В то же время Алехин допустил, что, «судя по риторике НАТО», мобилизация «может потребоваться», так что №лучше все же как-то готовиться» к такому варианту. Волонтер считает, что демобилизации не будет, поскольку, по его мнению, «просто выдернуть сто тысяч бойцов — это обвалить фронт».

В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что проводить мобилизацию нет необходимости. Он связал это с тактикой выдавливания ВСУ с территорий, которые должны быть взяты под российский контроль.

В середине июня глава государства сообщил, что в зоне боевых действий на Украине находятся почти 700 тысяч российских военных.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в начале июля говорил, что с начала 2024 года контракты на военную службу подписали около 190 тысяч человек, а в сутки подписывается около 1 тыс. контрактов.

Депутаты Госдумы поспорили о возможности новой мобилизации

В апреле депутат Госдумы Александр Журавлев заявил Инфо24 о необходимости постепенной ротации для замены находящихся на фронте мобилизованных.

«Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах. Механизм должен быть тщательно продуман, чтобы это не повлияло на боеспособность наших подразделений: постепенная ротация, а при необходимости и новый набор», — пояснил Журавлев.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов напомнил коллегам, что «такие вопросы, как комплектование Вооруженных сил, находятся исключительно в ведении Генштаба», и депутатам «не нужно лезть в темы, которые далеки от их профессиональной деятельности».

Другой член думского комитета по обороне — Виктор Соболев — заявил, что никакой нужды в дополнительной мобилизации нет, и она лишь «взбудоражит общество». Он выразил уверенность в том, что менять мобилизованных на бойцов из «нового набора» — это «неумно», и в результате «будет катастрофа».