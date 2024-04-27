Депутаты из комитета Госдумы по обороне вступили в заочную полемику по поводу возможности продолжения частичной мобилизации. Вероятность «нового набора» допустил первый замглавы комитета Алексей Журавлев. Его коллега Виктор Соболев заявил, что это «неумно». Какие аргументы привели обе стороны — в материале RTVI.

Поводом для дискуссии стал комментарий, который Журавлев 26 апреля дал изданию Инфо24. Депутат заявил, что находящихся в зоне военной операции мобилизованных нужно заменить путем постепенной ротации.

«Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах. Механизм должен быть тщательно продуман, чтобы это не повлияло на боеспособность наших подразделений: постепенная ротация, а при необходимости и новый набор», — пояснил Журавлев.

Его слова о «новом наборе при необходимости» вызвали бурную реакцию в провоенных телеграм-каналах. Сегодня, 27 апреля, другой член думского комитета по обороне — Виктор Соболев — заявил «Подъему», что никакой нужды в дополнительной мобилизации нет, и она лишь «взбудоражит общество».

«Сейчас наступает решающий момент на фронте. Вот сейчас взять вот этих людей, имеющих боевой опыт, и заменить на необученных? Это как будет выглядеть?» — рассуждает генерал-лейтенант.

По его словам, большинство мобилизованных уже заключили контракты с Минобороны, а отцы троих детей или детей-инвалидов «давно демобилизованы». Кроме того, численность армии увеличивается за счет добровольцев, добавил Соболев.

На вопрос о том, почему Журавлев в таком случае заговорил о «новом наборе при необходимости», депутат отвечать отказался. «Я не знаю. У него надо спросить. Я не хочу обижать коллегу», — заявил он «Подъему».

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В комментарии News.ru Соболев добавил, что менять мобилизованных, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, на бойцов из «нового набора» — это «неумно», и в результате «будет катастрофа».

В начале апреля на фоне очередных слухов о мобилизации глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сказал RTVI, что «мобилизации не будет». Такого же мнения придерживался и член того же комитета Андрей Гурулев, который пояснил, что «потребность в личном составе, которая существует, полностью, даже с лихвой закрывается добровольцами».

В декабре Минобороны впервые обнародовало данные о численности отправленных на военную операцию мобилизованных — более 302,5 тысячи человек. На фоне протестов жен мобилизованных, которые требовали вернуть призванных осенью 2022 года мужчин домой, в конце 2023 года встал вопрос о продолжительности военной службы в рамках частичной мобилизации.

Минобороны отказалось ограничить срок службы мобилизованных одним годом, а в администрации президента заявили об отсутствии необходимости в подписании указа о прекращении частичной мобилизации.