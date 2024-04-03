Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 июня в России якобы планируется объявить мобилизацию 300 тыс. человек. В Госдуме эту информацию не подтвердили, отметив, что потребность в личном составе «с лихвой закрывается добровольцами». Что о возможности мобилизации говорят депутаты, эксперты и военкоры — в материале RTVI.

Зеленский: мобилизация в России готовится на 1 июня

3 апреля Зеленский заявил, что российские власти якобы планируют объявить мобилизацию 300 тыс. человек. По его словам, это может произойти 1 июня 2024 года.

«Могу сказать, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч, дополнительно 300 тысяч военных», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Он не уточнил деталей и не пояснил, откуда у него такая информация.

Комментируя заявление Зеленского, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI заверил, что «мобилизации не будет».

«Зачем слушать Зеленского, человека, который давно уже не в адеквате? У нас система комплектования Вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь, задачи специальной военной операции», — сказал депутат.

Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев также заявил, что необходимости в мобилизации в настоящий момент нет.

«Не будет у нас никакой мобилизации, потому что у нас в принципе потребности нет. Почему? Потому что та потребность в личном составе, которая существует, полностью, даже с лихвой закрывается добровольцами, которые сами приходят, подписывают контракт», — сказал депутат в беседе с RTVI.

Минобороны: желающих заключить контракт стало больше

На фоне заявлений украинских властей и военных блогеров о возможности новой мобилизации, Минобороны России 3 апреля сообщило о «существенном» росте числа желающих заключить контракт для участия в военной операции на Украине. По данным ведомства, ежедневно в пункты отбора на военную службу приходят до 1,7 тыс. человек. С начала 2024 года таких контрактов было заключено более 100 тыс. человек, утверждает министерство.

Как указало министерство, с конца марта наблюдается наплыв желающих поступить на службу по контракту в связи с тем, что кандидаты хотят «отомстить за погибших» в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Для сравнения, за весь 2023 год на службу по контракту было набрано почти 540 тыс. человек (в среднем — 1479 контрактников в день), сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

Издание «Агентство»* предположило, что сокращение набора контрактников может увеличивать вероятность проведения новой волны мобилизации. В то же время блогер Юрий Подоляка, оценивая приведенные Минобороны данные о заключенных с начала 2024 года контрактах, выразил мнение, что число контрактников позволяет «ежесуточно формировать по новому батальону». На основании этого он сделал вывод, что в обозримой перспективе необходимости в новой волне мобилизации нет.

«И не потому, что нам помешает «лишние» полмиллиона человек. Все банально проще. Мы просто не сможем их обеспечить вооружениями в таком количестве. А новый батальон плюс восполнение потерь в технике действующей армии — это нашему ВПК вполне под силу», — написал блогер в своем телеграм-канале.

С мнением Подоляки солидарен политолог Сергей Марков. «При нынешних темпах получается примерно 400-450 тыс. добровольцев в год. Значит, никакой необходимости в мобилизации нет», — написал он в своем телеграм-канале.

В возможность объявления новой мобилизации не верит автор телеграм-канала «Сержант и подполковник».

«Если данные, которые предоставило Министерство обороны правдивы <…>, то ни о какой мобилизации речи идти даже не может. <…> Блогеры, которые пишут ужасные вещи про мобилизацию. Так они всю весну и лето, и осень прошлого года про нее писали. Надо же на нервах сограждан каналы раскручивать», — написал он.

Фейки о мобилизации на фоне весеннего призыва

Вскоре после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о проведении весеннего призыва в украинских телеграм-каналах стал распространяться скриншот этого документа с припиской о том, что российские власти якобы планируют мобилизовать к 15 июля 150 тыс. человек. В действительности речь идет не о мобилизации, а о наборе призывников в рамках ежегодной весенней кампании, которая проводится с 1 апреля по 15 июля.

В конце марта украинские СМИ, в частности УНИАН, написали, что в ЛНР якобы начали проводить «принудительную мобилизацию». Соответствующую информацию они распространили со ссылкой на заявление главы подконтрольной Киеву Луганской областной администрации Артема Лысогора. Телеграм-канал «Война с фейками» назвал эти публикации недостоверными, указав, что украинские СМИ используют начало весеннего призыва в России в качестве повода для создания подобных сообщений.

В 2024 году призыв на военную службу проходит по новым правилам. Подробнее о том, как будет устроена призывная кампания, читайте в материале RTVI.

Как оценивают вероятность новой мобилизации СМИ и блогеры

В российских и западных СМИ, а также военных телеграм-каналах слухи о новой волне мобилизации возникают с марта. Их появление было вызвано в том числе заявлением министра обороны Сергея Шойгу о создании двух армий и 30 соединений до конца 2024 года.

В частности, автор канала «Vault 8. Убежище №8» 25 марта выступил с утверждением, что вторая волна мобилизации «действительно неизбежна».

«Никакой военной тайны, все больше слухов о мобилизации и всё острее лимиты на снаряды», — написал 26 марта военкор Юрий Котенок.

22 марта издание «Верстка»* выпустило статью, в которой утверждается со ссылкой на источники в Минобороны, администрации президента и региональных правительствах, что в российскую армию якобы планируется набрать 300 тыс. человек из числа резервистов, запасников и демобилизованных солдат срочной службы. По версии издания, такое намерение связано с якобы планируемым наступлением на Харьков.

Комментируя публикацию «Верстки»*, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в разговоре с RTVI назвал мобилизацию «попросту нецелесообразной» на сегодняшний день. По его словам, российские Вооруженные силы укомплектованы контрактниками, и этого количества «хватает». Кроме того, Гурулев усомнился в том, что в случае объявления мобилизации власти смогут обеспечить новых мобилизованных всем необходимым, а также заменить людей, чьи рабочие места освободятся вследствие отправки на военную службу.

Предположения, касающиеся новой волны мобилизации, прокомментировал в конце марта глава Минобороны Сергей Шойгу. Его спросили о возможности проведения мобилизационных мероприятий в целях создания «санитарной зоны» вдоль границы Белгородской области с Украиной.

«Это глупость, полная абсолютно», — сказал Шойгу журналистам в ответ на соответствующий вопрос (цитата по РИА Новости).

Украинские официальные лица и западные СМИ утверждали, что при объявлении новой волны мобилизации в России в качестве предлога якобы может использоваться теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В частности, такие заявления делали МИД Украины, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны страны и пресс-секретарь главы офиса украинского президента Дарья Заривная.

*издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов