Родственницы мобилизованных из российских регионов в ноябре начали массово подавать заявки на проведение митингов за возвращение мужчин из зоны военной операции домой. Активисткам отказывают, ссылаясь на действие коронавирусных ограничений, либо предлагают проводить вместо митингов встречи с чиновниками. По словам источников «Коммерсанта», «настроения» женщин были названы одним из «информационных рисков» в преддверии президентских выборов 2024 года. Подробности — в материале RTVI.

Заявки на проведение митингов против бессрочной мобилизации подавались в Красноярске, Челябинске, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. В Челябинске и Красноярске акция была запланирована на 19 ноября. В Москве митинг хотели провести 25 ноября на Театральной площади, в Петербурге ― 26 ноября на Дворцовой площади.

Копии ответов властей на заявки активистов публикует чат жен мобилизованных в Telegram «Путь домой». Согласно документам, власти Красноярска, Москвы и Петербурга отказали в проведении

митингов, сославшись на действие коронавирусных ограничений. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга предложил заявителям сначала получить разрешение на проведение митинга в управлении Роспотребнадзора, а затем «продолжить взаимодействие».

В Красноярске скандал вокруг запрета местной акции закончился удалением регионального чата «Путь домой». Его создательница Ирина Черепова заявила, что в паблике действовали «провокаторы ЦИПсО» (украинского Центра информационно-психологических операций).

В Челябинске митинг не согласовали из-за того, что уведомление было получено только в электронном виде, сообщает телеграм-канал «Челябинск будущего». Вместо этого мэрия провела встречу с женами мобилизованных, на которой, как утверждает канал, присутствовали уполномоченный по правам человека, представители Минобороны, местного отделения ветеранской организации «Боевое братство» и общества «Защитники Отечества».

По данным канала, участницам встречи предложили увеличить отпуска мобилизованным до 60 дней в году, возвращать стоимость билетов при поездке в отпуск, а также проходить военно-врачебные комиссии ближе к дому.

«Но на главный вопрос — когда мобилизованных вернут домой? — ответа не последовало, только обещание «передать обеспокоенность выше»», — пишет канал.

Мобилизованные имеют право на отпуска не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток (без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно), говорится в ответе Минобороны на запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

В Новосибирске вместо митинга 19 ноября прошла закрытая встреча родственниц мобилизованных с местными властями в ДК имени Октябрьской революции. Как сообщает «Верстка», участницы встречи должны были заранее зарегистрироваться и предоставить документ, подтверждающий мобилизацию родственника. В материале издания говорится, что в акции приняли участие около 60 человек. Из представителей СМИ внутрь пустили только съемочные группы «Вестей» и телеканала ОТС, отказав журналистам «Коммерсанта», издания «Курьер.Среда» и телеканала «РЕН ТВ», пишет телеграм-канал «Сибирский экспресс».

Заместитель председателя правительства Новосибирской области Андрей Клюзов после встречи заявил, что разговор получился «очень откровенным и содержательным». По его словам, обсуждались вопросы условий прохождения службы, оказания поддержки семьям участников спецоперации и медицинского сопровождения. В результате было решено «продолжить регулярное взаимодействие» по вопросам защиты прав мобилизованных и решению проблем, добавил Клюзов.

Позже в чате организаторов мероприятия появилось сообщение, в котором утверждалось, что по результатам встречи «началась конструктивная индивидуальная работа по каждой ситуации». В паблике призвали «не верить и не читать» СМИ, которые не прошли аккредитацию, поскольку их информация о встрече «недостоверна».

В чате подчеркивается, что организаторы не имеют отношения к паблику «Путь домой», а участницы встречи «не были запуганными, нам не закрыли рты выплатами, нас было гораздо больше, чем 30 человек».

В Воронеже мэрия предложила женам мобилизованных провести круглый стол, сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на администратора местной группы жен мобилизованных Наталью. Родственницы военных добиваются присутствия на этой встрече представителей Минобороны, администрации президента и СМИ.

По словам собеседницы «Би-би-си», у участниц чатов нет единой позиции и стратегии по поводу митингов. Некоторые женщины опасаются своими действиями навредить мужьям. В некоторых случаях региональные власти, как утверждает Наталья, уговаривали организаторов чата «не занимать активную позицию и обещали им «решать их проблемы индивидуально»».

Риск в преддверии выборов

По данным источников «Коммерсанта», близких к администрации президента, тема «настроений» родственниц мобилизованных затрагивалась на семинаре для представителей региональных избиркомов и вице-губернаторов по внутренней политике. Он проходил 16-18 ноября в подмосковной мастерской управления «Сенеж» и был посвящен выборам президента России в марте 2024 года.

На семинаре звучало мнение, что обществу сейчас не нужны «политические шоу», поэтому кампания должна быть «простой и понятной», утверждают собеседники издания.

Одним из информационных рисков организаторы семинара назвали «настроения женщин, чьи близкие находятся в зоне СВО». По словам собеседника газеты, на мероприятии отмечалось, что с ними надо быть в контакте, обращать внимание на их проблемы и способствовать их решению.

Организаторы семинара считают, что «зарубежные недоброжелатели» могут попытаться использовать эту тему для «дестабилизации ситуации» в России, пишет издание. В числе других подобных тем упоминались беспорядки в Махачкале и уехавшие россияне, у которых в стране остаются родные и близкие, говорят собеседники «Коммерсанта».