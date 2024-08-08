Получившего ранение при атаке беспилотника в Курской области военкора ВГТРК Евгения Поддубного переведут лечиться в Москву, передает телеканал «Вести». В его сообщении говорится, что с места происшествия Поддубный был доставлен в курскую больницу, где врачи «провели все необходимые исследования» и назначили лечение.

По словам врача, Поддубный находится в тяжелом состоянии. «Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», — заявил медик в утреннем эфире «России 24».

Военкор пострадал при атаке FPV-дрона накануне, 7 августа, в Судженском районе Курской области. В Минздраве уточнили, что он был госпитализирован в тяжелом состоянии и сначала лежал в противошоковом отделении на интенсивной терапии, а затем прошел обследование, после чего был переведен в реанимацию и пришел в сознание.

Бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев со ссылкой на данные из приемной губернатора Курской области сообщал, что у Поддубного ожоги и травма головы. Сначала военкоры и Z-каналы заявили о гибели Поддубного, затем это сообщение было опровергнуто.

Российская сторона попросила Организацию объединенных наций выступить с осуждением удара, в результате которого был ранен Поддубный. Пока что ООН только выразила обеспокоенность в связи с украинской атакой на журналистов. Съемочная группа, сопровождавшая военкора, не пострадала.

Боевые действия в приграничной Курской области начались утром 6 августа. На следующий день глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что регион атакован украинскими военными, численность которых достигает 1 тысячи человек. По его словам, к тому моменту минимум 100 из них были убиты, а раненых насчитывалось вдвое больше.

«На это ответим». Что заявили Путин и депутаты Госдумы об атаке на Курскую область

Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Сам глава государства назвал атаку масштабной провокацией. В области введен режим ЧС.