Во время атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно взяли в плен российских солдат срочной службы. RTVI удалось частично подтвердить эту информацию: одного из пленных — 22-летнего «срочника» Даниила К. из Белгородской области — узнали на распространяемых в сети роликах двое его друзей. Что об этом инциденте пишут Z-блогеры и военкоры, и как они оценивают ситуацию, происходящую в Курской области 6 августа, — в нашем обзоре.

К сожалению, на войне не без потерь. ВСУ публикуют кадры наших пленных солдат по призыву из подразделений прикрытия государственной границы в Курской области.

Просто хочется добавить, что так называемые срочники выполнили свой долг и задачу по прямому предназначению. <…> В любом случае, эти обычные мальчишки-герои ценой своей жизни удерживали позиции от наступления.

<…>

Надеюсь, что в скором времени парней вернут домой целыми и невредимыми.

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»)

По сети гуляют кадры с военнослужащими срочной службы, захваченными в плен в ходе сегодняшних боев в приграничье Курской области. К сожалению, это война, и такие эпизоды там тоже случаются.

<…>

Бойцы не отступали и выполнили свой долг и задачу по прямому предназначению, как в ходе СВО делали ранее на Белгородчине и в Крыму.

Произошедшее также еще одно напоминание, что боевые действия идут не только где-то далеко в Новороссии, а прямо на «старых» границах. Остается пожелать скорейшего обмена и успешного возвращения бойцов домой.

К сожалению, есть потери как в личном составе, так и техники, и авиации. Так бывает…. Курское приграничье.

В приграничье Курской области жарко. К сожалению, не без потерь. Будем жить…

Сегодня с утра части ВСУ в трех местах границы Сумской и Курской области после ударов дронами самолетного типа и короткой артподготовки, попытались зайти на территорию Курской области.

<…>

Продвинуться вперед противнику не удалось, хотя, по характеру его действий кажется, что такая задача перед сегодняшними атаками и не ставилась.

<…>

Наши потери пока неясны, но та сторона уже слила в сеть видео с несколькими нашими пленными.

В целом по состоянию на сейчас все очень похоже на большую разведку боем, которую проводят перед началом наступательной операции. Обычно она проводится за сутки-двое до основной атаки. <…> А значит, продолжение явно следует…

Если прет десяток танков и два десятка БМП при поддержке БУКов, БПЛА и артиллерии — это не ДРГ.

И взрыв, к слову — это взрыв. А не «хлопок».

В Курском пограничье никакая не ДРГ, это полноценные армейские соединения, укомплектованные тяжелой техникой, артиллерией, авиацией. Те самые, которые *****(Киев. — Прим. RTVI) бережно копил, ослабляя участки фронта в ДНР/ЛНР.

По сути, противник готов к тому, что мы возьмем, например, Славянск или Изюм, для него сейчас игра ва-банк. Занять наши территории и попытаться торговаться. Само это его предположение уже является ошибкой.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Делая выводы на будущее, я бы вообще предположил, что Курская область может быть отвлекающим маневром.

Слишком явно в последнее время противник показывал накопление сил в Сумской области. Типа, смотрите, я скоро пойду. Хотя, раньше он так делал. И действительно шел. На убой.

Но, все-таки, вполне вероятно, что главный удар планируется на другом участке границы.

Военный блогер Сергей Лебедев

Сейчас боевые действия идут в районе Суджи. Это Курская область.

<…>

Вероятнее отвлечение внимания, сил и средств. Но от чего? <…> От Харькова? От Донбасса? А почему не перекинуть туда эти силы и технику?

Телеграм-канал Fighterbomber

В общем, ложитесь спать, товарищи эксперты, завтра утром все будет понятно.

Видимо, утром была разведка боем, и после артподготовки и ударов дронами, ***** (Киев. — Прим. RTVI) ударил в полную силу.

Все что нужно нами делается. Авиация работает и подтягивается еще. Потери есть и будут.