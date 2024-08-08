В среду, 7 августа, начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Z-блогеры и военкоры пишут, что в приграничье продолжает сохраняться тяжелая обстановка. Что известно о ситуации на границе Курской области и Украины на исходе второго дня боев — в материале RTVI.

Что говорят власти

Глава Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что утром 6 августа около тысячи украинских военных перешли в наступление с целью захвата территории Суджинского района Курской области. В какие именно населенные пункты прорвались подразделения ВСУ и где сейчас ведутся бои, в Минобороны и Генштабе не уточнили.

Герасимов доложил Путину, что подразделения группировки “Север” совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих» к границе. Потери украинской стороны составили 315 человек, сто из них — убитые, уничтожено 54 единицы бронетехники, заявил Герасимов.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — заверил глава Генштаба.

Путин, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, назвал случившееся «масштабной провокацией». «Киевский режим <…> ведет неизбирательную стрельбу, в том числе из ракетного оружия, по жилым домам, гражданским зданиям, машинам скорой помощи», — сказал он.

Президент дал поручение первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать работу гражданских ведомств по оказанию помощи жителям Курской области. Мантуров после этого поручил Минфину направить 1,8 млрд рублей на сертификаты для переселения жителей региона.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вечером 7 августа сообщил, что в приграничных районах «сохраняется сложная оперативная обстановка». В связи с этим на территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам руководителя области, это необходимо для «ликвидации последствий захода <…> вражеских сил».

Смирнов сообщил, что власти региона организовали эвакуацию жителей с обстреливаемых территорий, а также открыли дополнительные пункты временного размещения. По его словам, из зоны боевых действий были вывезены 200 человек. Автобусами и на личном транспорте с обстреливаемых территорий выехали несколько тысяч человек.

Украинская сторона также проводит эвакуацию — ее объявили власти Сумской области, граничащей с Курской. Глава военной администрации региона Владимир Артюх в эфире национального телемарафона сообщил о планах эвакуировать около 6 тыс. человек из 23 населенных пунктов. В частности, обязательная эвакуация коснется жителей Миропольской, Юнаковской, Хотинской общин, которые граничат с Курской областью. По утверждению телеграм-канала «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука, в Юнаковской сельской общине и Глуховском районе Сумской области командование ВСУ формирует две группировки для ведения боевых действий на территории Курской области. «И если первая частично введена на территорию Курской области, то другая еще не начала движение», — указывает автор канала.

На фоне боев в курском приграничье Росгвардия вечером 7 августа сообщила о принятии дополнительных мер безопасности для защиты Курской атомной электростанции. В ведомстве заявили, что совместно с Минобороны и Пограничной службой ФСБ нарастили силы и средства «для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях».

«Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области», — говорится в сообщении.

Власти нескольких регионов предложили Курской области помощь в связи с массированной атакой ВСУ. В частности, власти Москвы и Петербурга пообещали направить в регион врачей для помощи пострадавшим. Губернатор соседней Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в его регионе разместили первую группу эвакуированных жителей курского приграничья.

После атаки ВСУ на Курскую область Следственный комитет завел уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Террористический акт», «Убийство», «Незаконное ношение оружия и боеприпасов», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и др.

«В результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие», — заявили в ведомстве.

МИД России призвал международное сообщество осудить атаку ВСУ на Курскую область.

В Госдепе США заявили, что находятся в контакте с Украиной по поводу «операции» в Курской области и назвали ее суверенным решением страны. В то же время Вашингтон намерен запросить у Киева разъяснения по поводу ситуации в приграничном российском регионе. Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что политика США в отношении ударов по территории России не изменилась. Он уточнил, что речь, в частности, речь идет о разрешении наносить удары американским оружием по «непосредственным угрозам по ту сторону границы».

Сообщения о заходе ВСУ в Суджу

Телеграм-канал «Два майора» писал, что украинские войска могли продвинуться вглубь региона на расстояние до 15 км. В то же время в Минобороны заявили, что продвижение ВСУ вглубь российской территории на Курском направлении «не допущено».

Канал «Записки ветерана» утверждает, что ВСУ задействовали вдоль границы с Курской областью «огромное количество» средств РЭР, РТР и РЭБ. «Такого широкого применения технических средств с их стороны не было очень давно», — отмечает автор публикации.

Днем 7 августа в местных телеграм-каналах появились сообщения о возможном заходе украинских военных в Суджу. Канал «Суджа родная» писал со ссылкой на местных жителей, что город «находится под контролем ВСУ». Данные о том, что Суджа оказалась в «оперативном окружении», появились в телеграм-канале «Старший Пограннаряда».

Среди прочих о том, что ВСУ продвинулись до Суджи, сообщил блогер Юрий Подоляка. В его публикации говорится, что «город обречен, хотя это было ясно еще вчера».

«Вопрос был только в том, когда противник направит на него свой удар. Судя по всему противник ввел в бой резервы. Собственно, это тоже было ожидаемо», — написал Подоляка в своем телеграм-канале.

Readovka опубликовала кадры с последствиями обстрелов Суджи — на них видно, что в домах выбиты окна, на дорогах лежат железные заборы.

Со ссылкой на местного жителя издание сообщило, что непосредственно на въезде в город боев «уже нет», однако видны последствия столкновений: воронки от снарядов, полуразрушенные здания и заграждения.

Днем 7 августа телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука сообщил, что украинские силы вошли в два города на территории Курской области — Суджу и Коренево. В ночь на 8 августа Звинчук сообщил, что ВСУ заняли западную половину Суджи и дороги вокруг административного центра, в населенном пункте ведутся стрелковые бои.

«На текущий момент линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы — он представляет собой низину, через которую протекает достаточно небольшая река Суджа <…> Следующая линия обороны российских бойцов проходит по железнодорожным путям», — говорится в публикации.

Как пишет «Рыбарь», российским военным «частично удалось остановить набеги диверсионно-разведывательных групп противника и не допустить дальнейшего широкого продвижения». В частности, была отражена атака ВСУ на участке трассы Рыльск — Суджа неподалеку от рабочего поселка Коренево, в результате чего «украинские формирования с потерями отступили на исходные позиции». По данным Звинчука, интенсивные бои ведутся на рубеже Локня — Никольский — Викторовка — Кругленькое.

«Судя по всему, украинские формирования пытаются пробиться к Малой Локне, откуда уже по трассе двинуться в направлении Льгова: там уже приступили к оборудованию дополнительных рубежей обороны и плановой эвакуации населения на случай прорыва противника», — сообщает телеграм-канал.

«Учитывая подтянутую инженерную технику, ВСУ будут закрепляться в захваченных населенных пунктах. <…> Судя по всему, в украинском командовании всерьез рассчитывают на некий стратегический успех», — предположил Звинчук.

Информацию о том, что ВСУ вошли в Коренево и Суджу, также привел в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок. «Рубилово жесткое. Боевые действия в настоящий момент ведутся непосредственно в черте населенных пунктов», — сообщил он.

Минобороны не комментировало информацию о боях в Судже и Коренево.

Мэр Суджи Виталий Слащев в разговоре с RT не подтвердил сообщения о том, что населенный пункт находится под контролем ВСУ.

«Все нормально, все в порядке, все — наше», — сказал он.

В разговоре с РИА Новости Слащев назвал обстановку в Курской области на фоне массированной атаки ВСУ «очень напряженной». «У нас очень напряженно… некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — приводит агентство слова чиновника.

Кроме того, «Рыбарь» сообщил, что ВСУ заняли газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», транзитная ветка через которую остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. По мнению Звинчука, «наиболее вероятной задачей» ВСУ является «удержание станции с последующим подрывом при отступлении». Минобороны не комментировало эту информацию.

Из-за опасений трейдеров по поводу подачи газа через ГИС «Суджа» цены на газ в Европе в моменте выросли примерно на 5% до 38,5 евро/МВт·ч ($442,5 за 1000 куб. м). В результате фьючерс Dutch TTF достиг максимального уровня с начала декабря 2023 года. Reuters со ссылкой на заявление «Оператора ГТС Украины» пишет, что 7 августа транзит газа в Восточную Европу через украинскую территорию продолжался без перебоев.

Погибшие, пострадавшие и пленные

За два дня боев в курском приграничье местные власти сообщили о пяти погибших. Среди них — фельдшер и водитель скорой помощи, погибшие при попадании дрона в машину скорой помощи.

По данным телеграм-канала Baza, одной из жертв стала 24-летняя жительница города Суджа, которая была на втором месяце беременности. Ее муж рассказал, что при попытке эвакуироваться из населенного пункта автомобиль, в котором находилась супруга, был обстрелян, в результате чего она потеряла сознание и врезалась в его машину.

Кроме того, при эвакуации из окрестностей Суджи погиб трудник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе, сообщило РИА Новости.

Число пострадавших в результате массированных обстрелов Курской области, по данным Минздрава на вечер 7 августа, составляет 31 человек, среди них шестеро детей. Госпитализированы 19 человек, состояние четверых из них, включая одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

Вечером 7 августа военные блогеры и корреспонденты сообщили о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который приехал в Курскую область освещать боевые действия. В ВГТРК позже сообщили, что репортер жив — он был ранен в результате атаки украинского дрона. Телеканал «Звезда» сообщил, что Поддубный находится в крайне тяжелом состоянии в Курской областной больнице.

«Рыбарь» рассказал о появившихся в Сети кадрах с российскими военнопленными в Курской области, которых выводят на украинскую сторону под конвоем через МАПП «Суджа». «С высокой долей вероятности основную их часть составляют принявшие бой бойцы срочной службы», — предположил автор канала.

Минобороны не комментировало информацию о пленных.

Обстрелы храмов и проблемы с эвакуацией

В Суджанском районе под обстрел попал Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. В результате монастырь был «разбит», а собор, храм и монашеские корпуса оказались разрушены, рассказал РБК игумен Питирим, настоятель монастыря, который находится в селе Горналь Курской области.

«Пытаемся эвакуироваться. <…> Мы связывались с властями, нам обещали оказать помощь», — сообщил он и добавил, что во время эвакуации один человек погиб.

Телеграм-канал Baza писал, что в монастыре укрывается 15 священнослужителей — территория, на которой они находятся, постоянно обстреливается. Вечером 7 августа канал сообщил, что им удалось покинуть монастырь.

Настоятель другого храма в Судже — Свято-Троицкого — Евгений Шестопалов рассказал, что город находится под непрерывным обстрелом.

«Город в хлам, вся Суджа полыхает, <…> дым идет с города Гончаровки, задымления везде, какие-то повреждения везде», — говорит протоиерей на видеоролике, опубликованном в соцсетях.

Шестопалов рассказал, что «транспорт в городе не ходит никакой». По его словам, не у всех местных жителей есть возможность уехать и не везде есть убежища, поэтому люди вынуждены прятаться в храмах — туда приходят целыми семьями вместе с детьми. Мобильная связь и интернет в городе работают с перебоями, рассказал настоятель храма.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя обстрелы Курской области, заявил, что ВСУ наносят целенаправленные удары по храмам и монастырям в регионе. Он поблагодарил всех, кто укрыл от обстрелов в Троицком храме Суджи десятки мирных жителей и организовал их эвакуацию. «Особую горечь вызывает и то, что были нанесены целенаправленные удары по храмам и монастырям Русской Православной Церкви. От обстрелов сильно пострадал Горнальский Николаевский Белогорский мужской монастырь и братия вынуждена была его покинуть», — говорится в обращении патриарха.

О проблемах с эвакуацией RTVI рассказала жительница Курской области. По ее словам, в поселке Николаево-Дарьино, который расположен на границе с Украиной, по-прежнему находятся мирные жители, с которыми нет связи.

«Был прилет по вышке сотовой связи и дозвониться до родственников мы не можем со вчерашнего дня. По последнему звонку максимум, что известно, — что их не выпустили из поселка ВСУ. Сельский [глава] позвонил моим родственникам и сказал, чтобы они никуда не выезжали и не лезли, и что, скорее всего, поселок возьмут в плен», — сообщила собеседница.

Сейчас в Судже нет связи, электричества и воды, сообщили RTVI родные тех, кто был в городе в момент захода ВСУ. Люди не могут найти своих близких, вынуждены писать данные о пропавших в местных пабликах, искать информацию по чатам и знакомым. Сейчас те, кто не может связаться с пропавшими в Судже, оставляют заявки на поиск по номеру «112», но на линии пока не дают обратной связи, рассказали собеседники RTVI.