Администрация США намерены запросить у Украины разъяснения по поводу атаки ВСУ в Курской области. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон рассчитывает «получить более полное представление о случившемся», передает РИА Новости. Политика США в отношении атаки и ударов по территории России не изменилась, добавил Кирби.

В частности речь идет о разрешении наносить удары американским оружием по «непосредственным угрозам по ту сторону границы», уточнил представитель Белого дома.

Утром 6 августа подразделения ВСУ атаковали границу возле Курской области. По данным начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, в нападении с целью захвата части территории участвовали до одной тысячи человек.

ВСУ потеряли не менее 100 человек убитыми, уничтожено более 50 единиц бронетехники, заявил Герасимов. По его словам, продвижение украинских войск вглубь территории на курском направлении остановлено.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в регионе «масштабной провокацией». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.