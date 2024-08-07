Режим чрезвычайной ситуации введен в Курской области с 7 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, в приграничных районах Курской области «сохраняется сложная оперативная обстановка».

«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — написал Смирнов.

Он также добавил, что будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС «до улучшения оперативной обстановки».

Днем 7 августа началась эвакуация местных жителей из приграничных районов области в пункты временного размещения. По словам Смирнова, в полдень из зоны боевых действий было вывезено 200 человек. Всего за сутки из обстреливаемых территорий на автобусах и личном транспорте выехали более тысячи человек.

Обострение ситуации на границе Курской области началось утром 6 августа, когда украинские диверсанты попытались прорваться на российскую территорию. По данным начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, в нападении с целью захвата части территории участвовали до одной тысячи украинских бойцов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по нескольким статья, в том числе, о теракте и убийстве.

Тяжелая ситуация сохраняется в приграничном городе Суджи Кировской области, район подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. По словам главы города Виталия Слащева, «обстановка очень напряженная».

По информации Минздрава, в результате обстрелов в Курской области пострадали 31 человек, в том числе шесть детей. В больницы с разными ранениями госпитализированы 19 человек, состояние четверых из них, включая одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

Жертвы нападения на Курскую область

По информации врио губернатора Курской области, а также местных источников, в результате украинской атаки погибли не менее пяти мирных жителей, в том числе беременная женщина.

По данным телеграм-канала Baza, одной из жертв стала 24-летняя Нина Кузнецова. Супруг погибшей Артем рассказал, что она была на втором месяце беременности. Супруги вместе с маленьким сыном и мамой Нины пытались эвакуироваться из Суджи на двух автомобилях: в первом ехал Артем, следом — его супруга с ребенком и мамой. Когда они подъезжали к трассе Куриловка-Гончаровка, то по их автомобилям открыли огонь в упор, рассказал супруг погибшей. По словам Артема, сначала обстреливали его автомобиль, затем переключились на машину супруги.

«Он изрешетил всю мою машину, но ни одна пуля по мне не попала. А дальше он открыл огонь по ее машине — она потеряла сознание и врезалась в мой автомобиль», — поделился Артем Кузнецов.

По его словам, после этого семья сразу поспешила в больницу, но ранения оказались смертельными. Также Baza уточнила, что во время обстрела пострадал и двухлетний ребенок пары, он находится в больнице.

Кроме того, при эвакуации из окрестностей Суджи погиб трудник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, сообщило РИА Новости. Накануне главный собор Горнальского монастыря сильно разрушился из-за обстрелов, его стали покидать люди, пытавшиеся найти там укрытие, а также и служители монастыря. По словам настоятеля монастыря игумена Питирима, автомобиль трудника обстреляли украинские военные.

Также, по данным телеграм-канала «7х7»*, по дороге в деревню Куриловку Суджанского района погиб 28-летний Алексей Трубицын, который хотел эвакуировать мать в более безопасное место. Об этом редакция канала узнала от тети молодого человека. Женщина утверждает, что юноша подорвался на мине.

Вечером 6 августа глава региона сообщал о гибели двух сотрудников бригады скорой помощи — фельдшера и водителя. По данным Смирнова, в машину скорой угодил украинский дрон.

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