Российские военные вторые сутки отражают попытку ВСУ прорвать границу с Курской областью. Телеграм-каналы сообщили о захвате газоизмерительной станции «Суджа», через которую проходит транзит газа в Европу. Высказываются предположения, что ВСУ также нацеливаются на Курскую АЭС. Подробности — в материале RTVI.
Отвлекающий маневр или контрнаступление?
В первый день столкновений на границе, 6 августа, телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михала Звинчука оценил попытку прорыва в Курской области как «очередную пиар-акцию» по примеру атак на приграничные области в 2023 году.
Канал «Война с фейками» назвал основной целью маневра ВСУ «создание очередной медийной “перемоги” [победы]». «Нападение на Курскую область является медийной целью для отвлечения глаз от других направлений, где противник не несет успех», ― писал «Архангел спецназа Z».
Позже точка зрения военных блогеров на происходящее изменилась.
«Это точно не пиар-акция. Скорее начало череды отвлекающих наступлений на разных участках фронта с целью раздергать нашу группировку», — заявил военный волонтер Алексей Живов.
Он предположил, что ВСУ «попробуют нанести один из отвлекающих ударов по западному побережью Крыма». Живов также согласился с мнением телеграм-канала «Zаписки Vетерана» о том, что ВСУ пытаются сорвать продвижение российских подразделений из Донбасса.
Канал «Военный осведомитель» охарактеризовал атаку в Курской области как «отзеркаливание» российского наступления в приграничных районах Харьковской области. По версии паблика, ВСУ хотят по той же схеме «вынудить российскую армию начать тратить ресурсы на отражение наступления в своем приграничье, дабы они не оказались где-то еще».
Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире «Соловьев Live» выразил мнение, что Украина пошла в контрнаступление и рассчитывает занять город Рыльск, чтобы создать себе выгодные переговорные позиции на российской территории.
При этом Шурыгин отметил, что предполагаемое наступление ВСУ не имеет «никакого стратегического значения» и не может оказать влияния на ход военных действий «ни при каком раскладе».
Глава Генштаба России Василий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным назвал целью ВСУ в Курской области захват Суджанского района.
«Атомный шантаж»: версии о захвате АЭС
Автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев предположил, что незадействованные подразделения ВСУ могут попытаться сделать высадку в Запорожье и захватить атомную электростанцию (ЗАЭС).
«Возможно, это будет еще одним из направлений ударов в попытке заставить нас пойти на переговоры», ― пишет Васильев. При этом он напомнил, что предыдущие попытки десанта на ЗАЭС «закончились очень печально для ВСУ».
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин назвал ЗАЭС и Курскую АЭС «очевидными» целями попытки прорыва границы.
«Атомный шантаж. Это то, о чем точно раструбят все мировые СМИ. На то и расчет. Называйте меня “алармистом”, но я уверен, что знаю, что нужно [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и [руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу] Буданову. Им нужны атомные станции. Одни — захватить, на других — устроить саботаж», — пишет Рогозин.
Президент Украины Владимир Зеленский «якобы дал приказ» захватить Курскую АЭС, чтобы обменять ее на Запорожскую АЭС, утверждает политолог Сергей Марков. Киев якобы «хочет захватить часть территории России в Курской и Белгородской областях», а во время предполагаемых переговоров «отдать их в обмен на уход России с Харьковской области и с ЗАЭС», пишет Марков.
Некоторые военные блогеры уверены, что захват Курской АЭС невозможен.
«Уже очевидно, что ни о каком прорыве к Курской АЭС не может быть и речи. С такими потерями, даже введя в бой все собранные здесь элитные подразделения, все это выглядит как одна большая авантюра», ― пишет Юрий Подоляка.
ВСУ вряд ли имеют резервы для движения к Курской АЭС, соглашается канал «Два майора».
«Это [захват Курской АЭС] выглядит пока совсем завиральным планом. От границы до атомной станции порядка 100 км по дороге или 57 км по прямой. Пробиться на такую глубину нереально», — считает Алексей Живов.
В Курчатове, где находится Курская АЭС, «все спокойно», заявляет телеграм-канал «Война с фейками».
«Для эвакуации нет даже предпосылок, станция работает в штатном режиме, а украинские боевики находятся далеко. <…> Российская сторона обладает тотальным превосходством по артиллерии, авиации и готовности боевых сил, что нивелирует возможность ВСУ даже приблизиться к Курской АЭС», — говорится в посте.
Энергоблоки Курской АЭС работают в штатном режиме, радиационный фон фиксируется в пределах естественных значений, сообщил телеканалу «Звезда» замначальника управления коммуникаций станции.
7 августа начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ вглубь российской территории на курском направлении остановлено. По его словам, потери украинской стороны составили 315 человек, сто из них — убитые, уничтожено 54 единицы бронетехники. Операция завершится «разгромом противника и выходом на государственную границу», заверил Герасимов.
Сам Путин охарактеризовал боевые действия в Курской области как «масштабную провокацию».