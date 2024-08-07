Российские военные вторые сутки отражают попытку ВСУ прорвать границу с Курской областью. Телеграм-каналы сообщили о захвате газоизмерительной станции «Суджа», через которую проходит транзит газа в Европу. Высказываются предположения, что ВСУ также нацеливаются на Курскую АЭС. Подробности — в материале RTVI.

Отвлекающий маневр или контрнаступление?

В первый день столкновений на границе, 6 августа, телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михала Звинчука оценил попытку прорыва в Курской области как «очередную пиар-акцию» по примеру атак на приграничные области в 2023 году.

Канал «Война с фейками» назвал основной целью маневра ВСУ «создание очередной медийной “перемоги” [победы]». «Нападение на Курскую область является медийной целью для отвлечения глаз от других направлений, где противник не несет успех», ― писал «Архангел спецназа Z».

Позже точка зрения военных блогеров на происходящее изменилась.

«Это точно не пиар-акция. Скорее начало череды отвлекающих наступлений на разных участках фронта с целью раздергать нашу группировку», — заявил военный волонтер Алексей Живов.

Он предположил, что ВСУ «попробуют нанести один из отвлекающих ударов по западному побережью Крыма». Живов также согласился с мнением телеграм-канала «Zаписки Vетерана» о том, что ВСУ пытаются сорвать продвижение российских подразделений из Донбасса.

Канал «Военный осведомитель» охарактеризовал атаку в Курской области как «отзеркаливание» российского наступления в приграничных районах Харьковской области. По версии паблика, ВСУ хотят по той же схеме «вынудить российскую армию начать тратить ресурсы на отражение наступления в своем приграничье, дабы они не оказались где-то еще».

Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире «Соловьев Live» выразил мнение, что Украина пошла в контрнаступление и рассчитывает занять город Рыльск, чтобы создать себе выгодные переговорные позиции на российской территории.

При этом Шурыгин отметил, что предполагаемое наступление ВСУ не имеет «никакого стратегического значения» и не может оказать влияния на ход военных действий «ни при каком раскладе».

Глава Генштаба России Василий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным назвал целью ВСУ в Курской области захват Суджанского района.

«Атомный шантаж»: версии о захвате АЭС

Автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев предположил, что незадействованные подразделения ВСУ могут попытаться сделать высадку в Запорожье и захватить атомную электростанцию (ЗАЭС).

«Возможно, это будет еще одним из направлений ударов в попытке заставить нас пойти на переговоры», ― пишет Васильев. При этом он напомнил, что предыдущие попытки десанта на ЗАЭС «закончились очень печально для ВСУ».

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин назвал ЗАЭС и Курскую АЭС «очевидными» целями попытки прорыва границы.

«Атомный шантаж. Это то, о чем точно раструбят все мировые СМИ. На то и расчет. Называйте меня “алармистом”, но я уверен, что знаю, что нужно [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и [руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу] Буданову. Им нужны атомные станции. Одни — захватить, на других — устроить саботаж», — пишет Рогозин.

Президент Украины Владимир Зеленский «якобы дал приказ» захватить Курскую АЭС, чтобы обменять ее на Запорожскую АЭС, утверждает политолог Сергей Марков. Киев якобы «хочет захватить часть территории России в Курской и Белгородской областях», а во время предполагаемых переговоров «отдать их в обмен на уход России с Харьковской области и с ЗАЭС», пишет Марков.

Некоторые военные блогеры уверены, что захват Курской АЭС невозможен.

«Уже очевидно, что ни о каком прорыве к Курской АЭС не может быть и речи. С такими потерями, даже введя в бой все собранные здесь элитные подразделения, все это выглядит как одна большая авантюра», ― пишет Юрий Подоляка.

ВСУ вряд ли имеют резервы для движения к Курской АЭС, соглашается канал «Два майора».

«Это [захват Курской АЭС] выглядит пока совсем завиральным планом. От границы до атомной станции порядка 100 км по дороге или 57 км по прямой. Пробиться на такую глубину нереально», — считает Алексей Живов.

В Курчатове, где находится Курская АЭС, «все спокойно», заявляет телеграм-канал «Война с фейками».

«Для эвакуации нет даже предпосылок, станция работает в штатном режиме, а украинские боевики находятся далеко. <…> Российская сторона обладает тотальным превосходством по артиллерии, авиации и готовности боевых сил, что нивелирует возможность ВСУ даже приблизиться к Курской АЭС», — говорится в посте.

Энергоблоки Курской АЭС работают в штатном режиме, радиационный фон фиксируется в пределах естественных значений, сообщил телеканалу «Звезда» замначальника управления коммуникаций станции.