Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются создать видимость планируемого захвата Курской атомной электростанции, чтобы повысить шансы Киева на получение нового пакета помощи от западных союзников. Такое мнение в беседе с Инфо24 высказал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя попытку украинских военных прорваться через границу в Курской области.

По мнению эксперта, властям Украины выгодно повышенное внимание и «информационный шум» о попытках проникнуть в российский регион.

«Создавая картину того, что ВСУ якобы идут брать Курскую АЭС, Киев тем самым формирует ядерную фобию в европейских странах, чтобы выбить из Запада очередную финансовую и военную помощь», — полагает Матвийчук.

В то же время эксперт уверен, что попытка ВСУ обречена на провал и «с военной точки зрения она ничтожна». Полковник отметил, что украинская армия не обладает достаточным количеством сил и средств для прорыва границы и тем более для попытки захватить Курскую АЭС.

О том, что главной целью украинских военных в Курской области может быть захват АЭС, также сообщал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, речь идет об «атомном шантаже».

ВСУ пытаются прорвать границу в Суджанском районе Курской области с утра 6 августа. Минобороны России заявило, что украинские подразделения атаковали позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня. Военное ведомство сообщило, что российские Вооруженные силы наносят «огневое поражение» ВСУ и не допускают продвижения вглубь региона.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область «масштабной провокацией». Глава государства заявил, что Киев ведет «неизбирательную стрельбу», в том числе по жилым районам.