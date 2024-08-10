Власти Украины начали готовить операцию по вторжению украинских военных в Курскую область задолго до момента атаки, заявил в разговоре с Financial Times (FT) бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк (2019—2020), который сейчас консультирует правительство.

По его словам, ВСУ не планировали удерживать контроль над российской территорией на протяжении долгого времени.

Как утверждает Загороднюк, у операции по вторжению в Курскую область есть несколько целей: отвлечь российские силы от других участков фронта и выявить их слабые места, перенести боевые действия на территорию России, перехватить инициативу на поле боя и снизить поддержку военной операции среди населения.

FT отмечает, что некоторые военные аналитики ставят под сомнение период проведения операции по вторжению в Курскую область и передислокацию сил на этот участок, в то время как Киеву не удается добиться значимых успехов на фронте. Издание пишет, что в атаке на российский регион участвуют подразделения как минимум четырех элитных механизированных и воздушно-десантных бригад ВСУ.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. Газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков писала, что целью ВСУ в регионе может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления.

Боевые действия в приграничной с Украиной Курской области начались 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны 9 августа заявили, что российские военные «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск.

На фоне атаки ВСУ в Курской области ввели режимы ЧС федерального характера и КТО. Президент России Владимир Путин назвал нападение на регион «масштабной провокацией».