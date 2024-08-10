В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа ввели режим контртеррористической операции (КТО). Национальный антитеррористический комитет (НАК) объяснил, что такая мера связана с попыткой Украины «дестабилизировать обстановку» в трех приграничных регионах России. Что известно о режиме КТО и как изменится ситуация для жителей приграничных областей — в материале RTVI.

Почему ввели режим КТО

Вечером 9 августа НАК объявил о введении режима КТО в Брянской области. Решение принял начальник управления ФСБ по региону генерал-майор Сергей Воронин.

«Оперативный штаб в Брянской области сообщает, что <…> принято решение о проведении контртеррористической операции и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области, а также о соответствующем оповещении взаимодействующих силовых структур и органов государственной власти региона», — говорится в сообщении НАК.

Позднее врио главы Курской области Алексей Смирнов также сообщил о введении режима КТО «в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины». Аналогичное решение было принято и в Белгородской области.

НАК в своем заявлении добавляет, что результатам атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую области стали «жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов», в связи с чем для «обеспечения безопасности граждан, пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника» вводится режим КТО.

Это «самый большой» режим КТО «и по площади, и по количеству охваченного населения (в общей сложности это почти 4 млн. человек) <…> за всю историю России», — утверждает телеграм-канал «МИГ России».

«Белгородская, Курская, Брянская. КТО в Чечне (введено в сентябре 1999) по этим показателям было менее масштабным», — говорится в публикации канала.

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука пояснил, что ввод режима КТО означает, что «в случае проникновения на территорию области ДРГ ВСУ или же регулярных войск у всех силовых структур развязываются руки на применение крайних мер», в том числе в отношении «ждунов с любителями снять на камеру происходящее».

«Не стоит делать выводы, что это — попытка скрыть передвижение российской армии, которая готовится к рывку. Скорее, правильных ушей достигла информация об угрожаемых участках, и решили таким образом разрубить бюрократический гордиев узел», — полагает «Рыбарь».

По мнению военкора Юрия Котенка, режим КТО необходимо ввести и в других регионах: Воронежской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Что изменится для жителей Брянской, Курской и Белгородской областей

Режим КТО вводится на основании закона «О противодействии терроризму» и представляет собой особый правовой режим, необходимый для минимизации последствия потенциальных терактов. Как объяснил на примере Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков, во время действия особого правового режима в регионе среди прочего будут вводиться отдельные ограничения на передвижение и проверки документов.

«Ограничения и режим КТО будет снят после нормализации обстановки», — добавил Гладков.

Какие еще полномочия получают власти во время действия режима КТО:

ограничивать работу мобильной связи и интернета;

контролировать телефонные разговоры и переписки;

эвакуировать граждан и автомобили с определенной территории;

в любом месте и в любое время досматривать автомобили и людей;

изымать транспорт организаций для доставки раненых и преследования подозреваемых;

беспрепятственно проникать в жилые, нежилые помещения и на земельные участки;

усиливать охрану общественного порядка и важных объектов;

запрещать продажу оружия и алкоголя.

Сообщения о режиме КТО на территории Беларуси

После объявления о введении режима КТО в приграничных регионах России в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что аналогичную меру применили на территории Беларуси. В частности, об этом написало украинское издание «Страна.ua». «КГБ призвал жителей приграничного региона “сохранять спокойствие и подчиняться требованиям силовиков”», — говорится в публикации издания.

Телеграм-канал «Белорусский силовик» назвал эту информацию «вбросом».

«В Беларуси не вводились никакие режимы КТО в приграничных районах страны», — написал автор канала.

«Белорусский силовик» уточнил, что в связи с событиями в Курской области граница максимально усилена спецподразделениями, однако решений о введени какого-либо специального положения в Беларуси не принималось.