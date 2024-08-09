По состоянию на вечер 9 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему контролируют часть территории Курской области России, на которую они начали атаку 6 августа. Обстановку в регионе отнесли к ЧС федерального характера. В телеграм-каналах появилось видеообращение украинских военных на фоне филиала «Газпрома» в Судже, однако глава этого города опроверг данные о его переходе под контроль ВСУ. Что еще известно о боях в Курской области к этому часу — в материале RTVI.

Что говорят власти

Минобороны России 9 августа сообщило, что российские ВС «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ» на территорию страны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы пресекали «попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении».

Живая сила и техника ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи, заявило Минобороны. В районе Южного уничтожено пять бронетранспортеров «Страйкер», в районе Мартыновки — колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой машины «Козак».

За сутки потери ВСУ составили более 280 военных и 27 единиц бронетехники (за все время боевых действий на Курском направлении — до 945 военных и 102 единицы бронетехники), добавило оборонное ведомство.

В пресс-службе МЧС России 9 августа сообщили, что обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. По решению главы МЧС Александра Куренкова в регион была направлена дополнительная группировка спасателей для эвакуации населения в безопасные районы.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов около 20:30 (совпадает с мск) сообщил о пожаре, возникшем в результате падения обломков украинского БПЛА на трансформаторную подстанцию. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов, ведутся аварийные работы, отметил Смирнов.

«Суджа наша»

Глава наиболее пострадавшего от боев Суджанского района Александр Богачев заявил агентству ТАСС, что население эвакуируют только когда «более-менее есть понимание, что какое-то затишье». Несмотря на сообщения в некоторых телеграм-каналах, Суджа не находится под контролем ВСУ, заверил вечером глава города Виталий Слащев.

«Идет эвакуация, Суджа наша. Вот весь комментарий», — сказал он агентству ТАСС.

В украинских каналах появилось видеообращение военных ВСУ, записанное на фоне здания с табличкой «Газпром. Филиал в г. Суджа». Один из военнослужащих заявил, что город «контролируется ВСУ, в городе спокойно, все дома целы».

«Стратегический объект “Газпрома” в городе контролируется бойцами 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады», — добавил он, пожелав всем «мирного неба».

Автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин полагает, что видео было снято в северо-западной части Суджи, скорее всего, еще 7 или 8 августа. По словам Рожина, ВСУ так и не смогли «предоставить подтверждения контроля всей Суджи ни в один из дней». «К вечеру 9 августа в городе идут бои, противник Суджу не контролирует», — отметил автор канала.

«Основные бои впереди»

Канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука вечером 9 августа сообщил, что активные боестолкновения в приграничье Курской области продолжаются, но по мере прибытия подкреплений «линия фронта несколько устаканилась». Вместе с тем говорить о стабилизации обстановки «преждевременно», отмечается в сообщении.

Комментируя фотографию, на которой у «Пятерочки» стоит украинский военный, «Рыбарь» отметил, что в Сети появились подтверждения присутствия ВСУ на западной окраине Суджи в селе Заолешенка. Российские войска удерживают восточную половину вдоль реки Псел, там противника нет, добавил канал.

Помимо того, местные жители рассказали, что пехота ВСУ под прикрытием бронетехники вошла в хутор 2-й Княжий в Суджанском районе, части населения удалось выехать из населенного пункта, сказано в публикации.

Канал отметил также, что идут перестрелки на подступах к хутору Кучеров (в 22 км к юго-востоку от Суджи), данных о непосредственном заходе ВСУ в этот населенный пункт нет. Что касается поселка Коренево в Кореневском районе, то он находится под «устойчивым контролем» российских войск, подчеркнул канал Звинчука.

По его данным, «на всем участке прорыва продолжаются бои», а в ближайшие дни ВСУ могут ввести второй эшелон с целью расширить зону контроля и продвинуться далее на восток. «Так что основные бои еще впереди», — полагает «Рыбарь».

Канал «Два майора» считает, что предстоящие сутки «будут тяжелыми». По его словам, идет развертывание прибывших резервов, ВСУ при этом «продолжат активные действия и на других направлениях, не считаясь с потерями территорий на остальных участках фронта».

Критика канала «Звезда» и РИА Новости

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание, что по всей трассе от Рыльска до Курска через Льгов работают камеры, «прям мигают лампочками». Коц выразил надежду, что это «бутафория».

«Хрен с ними, со штрафами. Но я лично не уверен, что противник не имеет доступа к этим камерам и не отслеживает передвижение нашей техники через дорожные камеры и камеры наблюдения», — пишет военкор.

В ночь на 9 августа в телеграм-каналах появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия удара по российской военной колонне под Рыльском в Курской области. По некоторым данным, ВСУ ударили по колонне ракетами HIMARS, есть погибшие и раненые. Официального подтверждения этой информации не было.

Коц допустил, что удар по российской колонне в Рыльском районе был нанесен именно после того, как ее «засекли» по камерам. «Надо все вырубать, если уже нет», — отметил он.

Коца поддержал военный волонтер Алексей Живов, который выразил мнение, что дорожные камеры «понаставили на каждом шагу» «алчные чиновники». «Они отключены или все еще работают и исправно поставляют Киеву всю информацию по нашим перемещениям?!» — возмутился Живов.

Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также утверждает, что украинские военные «вычислили движение» колонны, получив доступ к камерам на дорогах. Телеграм-канал «МИГ России» в этой связи призвал ввести «четкий законодательный запрет» на съемку колонн и «прилетов» и публикации таких кадров в соцсетях.

Врио губернатора Курской области попросил граждан не снимать и не публиковать кадры передвижения военнослужащих в регионе. На этом фоне критике Z-блогеров подверглись принадлежащий Минобороны телеканал «Звезда» и агентство РИА Новости, которые показали кадры передвижения российской военной техники в Курской области.

Комментируя репортаж «Звезды», «Рыбарь» отметил, что публикация кадров переброски войск на опасный участок «в прямом эфире и с привязкой к местности» — это «фактически открытое информирование противника».

«Над нами даже враг уже ржет. Я не знаю, что должно случиться, чтобы это прекратить», — прокомментировал видео РИА Новости военный блогер Юрий Подоляка, добавив, что «ночные события никого ничему не научили».

Провоенная журналистка Анастасия Кашеварова задалась вопросом о том, была ли публикация кадров с движением военной техники в СМИ «предательством», «вредительством» или «тупостью». По мнению Кашеваровой, такая «глупость» была сделана, чтобы «якобы успокоить кого-то, общественность или каких-то блогеров».

Автор канала «Тринадцатый» Егор Гузенко спросил в своем телеграм-канале, почему журналиста «Звезды» не задержали за съемку военной колонны.