Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа начали атаку на Курскую область и с тех установили контроль над частью территории этого региона. Минобороны России 9 августа сообщило, что российские ВС «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ» на территорию страны. Западные СМИ отмечают, что цели Киева пока остаются под вопросом. RTVI собрал некоторые выдержки из зарубежных публикаций.

Решение Украины перебросить значительное количество своих скудных военных ресурсов через границу в Россию — в погоне за заголовками, но пока с неясной стратегической целью — знаменует собой для Украины момент либо отчаяния, либо вдохновения. И, возможно, действительно предвещает новую фазу [военного конфликта]. <…>

При ограниченных ресурсах Киева [наступление] знаменует собой редкую и значительную авантюру и, таким образом, может свидетельствовать о вере украинцев в то, что впереди большие перемены.

Эта атака, скорее всего, является попыткой Украины <…> отвлечь часть российских сил на защиту участка фронта, где с начала 2022 года в основном ничего не происходило.

Однако критики на Украине утверждают, что долгосрочных военных целей такие атаки не преследуют.

Киев застал [российские] войска врасплох. Однако в долгосрочной перспективе украинская молниеносная атака не сулит перспектив. Центр тяжести [военного конфликта] находится совсем в другом месте — в Донбассе.

Несмотря на молчание Киева, совершенно очевидно, что наступление [ВСУ] в Курской области преследует три ключевые цели Украины.

Первая — это отвлечение российских сил от наступательных операций в Донецкой области. <…> Вторая — это посеять раздор внутри России. <…>

Третья — продвинуть сделку по обмену территориями в ходе будущих переговоров. Утечки [секретных документов Пентагона в 2023 году] показали, что [президент Украины Владимир] Зеленский рассматривал оккупацию российских сел как средство получения рычагов воздействия на Москву.

Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина начала наступление на Курскую область, чтобы укрепить свои будущие позиции на переговорах. Поднимается вопрос о возможности обмена территории Харьковской области на территорию Курской.

Даже по туманным военным меркам рейд [ВСУ] в Курскую область был окутан облаком секретности. Западные правительства были застигнуты врасплох. <…>

Российские провоенные [пользователи] социальных сетей предположили, что украинцы намерены захватить Курскую атомную электростанцию, расположенную в 60 км от границы <…>. Источник в украинском генеральном штабе полагает, что это маловероятно, поскольку для этого необходимы 80-километровый марш от границы и более крупные силы. <…>

Более реальной целью могло бы стать создание неудобной «буферной зоны» на границе <…>. Это может даже стать разменной монетой на будущих переговорах.

Бои вокруг Суджи происходят в решающий момент конфликта, крупнейшего сухопутного [военного конфликта] в Европе со времен Второй мировой. Киев обеспокоен тем, что поддержка США может ослабнуть, если на ноябрьских президентских выборах [в США] победит республиканец Дональд Трамп.

Трамп заявил, что положит конец [военному конфликту]. И Россия, и Украина стремятся занять как можно более сильную позицию на поле боя. Украина хочет сковать российские силы и показать Западу, что она все еще может вести крупные бои.

Целью Киева может быть привлечение российских резервов [в Курскую область], что потенциально ослабит наступательные операции Москвы в нескольких районах Донецкой области. <…>

Даже если Россия направит резервы для стабилизации нового фронта, учитывая огромную численность ее военных и относительно небольшое количество украинских войск, задействованных в операции, это, скорее всего, не окажет существенного долгосрочного эффекта.

<…> Однако эта операция может поднять моральный дух украинцев в период, когда силы Киева сталкиваются с безжалостными российскими атаками.

Для того, чтобы части Курской области России действительно могли стать для Киева потенциальной разменной монетой на переговорах, украинские войска должны удерживать эту территорию на постоянной основе. Пока совершенно неясно, удастся ли им это.

Русская редакция Deutsche Welle (DW)*

Если Украине удастся удержать участки в Курской области какое-то время, это может заставить Россию провести перегруппировку и «снизить давление» на ВСУ в Донбассе, считает [австрийский военный историк, подполковник] Райснер.

Густав Грессель, берлинский эксперт аналитического центра Европейский совет по внешней политике (ECFR), настроен более скептично. «Хорошо для морали, но для [военного конфликта] в целом без больших последствий», — так он оценивает события в Курской области для Украины.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов