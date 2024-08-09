Украинские войска прорвались через российскую границу в Кореневском и Суджанском районах Курской области и продвинулись на 15 км вглубь, фактически целиком «вроде бы» взяв под контроль город Суджа, сообщил RTVI депутат Госдумы от региона Николай Иванов.

По его словам, «вторая бригада [ВСУ], где-то порядка 3 — 5 тысяч человек, стоит на пустой территории напротив города Рыльска, и если они пойдут, ситуация может усугубиться».

«Дальше они пока не идут, но, по некоторым данным, подогнали тяжелую технику и начинают окапываться, то есть делать укрепления, рыть окопы и так далее. Судя по информации из разных источников, они хотели бы приготовить платформу для мирных переговоров, на сентябрь вроде намечается, чтобы поторговаться с Россией, имеется в виду — усилить свои переговорные позиции», — поделился депутат.

Иванов уточнил, что в Курскую область «подтягиваются регулярные части» ВС России, но «для того, чтобы выбить их [ВСУ], надо иметь троекратный перевес».

«Надеюсь, что Министерство обороны оперативно это сделает. Приезжают и вагнеровцы, и “Ахмат”, и так далее, и так далее. Но прорыв пока не ликвидирован. Техника ВСУ уничтожается, но издалека, поскольку вошла хорошо вооруженная бригада, у которой есть система ПВО, и, чтобы не терять дорогостоящую технику, наши самолеты не залетают в зону поражения, а издалека наносят удары планируемыми бомбами и ракетами», — утверждает депутат Госдумы от Курской области.

Комментируя объявление Минцифры о бесплатных услугах мобильной связи и интернета в некоторых районах Курской области, Иванов подчеркнул, что на протяжении трех последних дней — с начала атаки ВСУ на регион — «в Судже, да и в ближайших районах связи практически нет, телефоны не работают».

«Масштаб кризиса ширится». Что известно об обстановке в Курской области

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. Ближе к вечеру глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.

При этом созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, что украинские военные захватили в Курской области газоизмерительную станцию «Суджа».

Президент России Владимир Путин назвал нападение масштабной провокацией, а российский посол в США Анатолий Антонов — террористической акцией.