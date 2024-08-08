Часть территории Курской области России по состоянию на вечер 8 августа, остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России заверило, что российская сторона «продолжает уничтожать» силы украинской армии, однако Z-блогеры и военкоры пишут о сложной ситуации в регионе. RTVI собрал, что известно о происходящем к этому часу.
Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа, на следующий день в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа заявил, что в наступлении на Курскую область участвовали около 1 тыс. украинских военных. Герасимов отметил, что продвижение ВСУ вглубь остановлено, заверив, что операция завершится «разгромом противника» и выходом на госграницу.
«Масштаб кризиса ширится»
Телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника Минобороны России Михаила Звинчука сообщает о «расширении зоны контроля ВСУ на восток и север» от города Суджи Курской области. По словам «Рыбаря», несмотря на попытки остановить продвижение украинских мобильных групп, «масштаб кризиса ширится».
Украинские военные делают упор на «скоростные рывки, обход укрепрайонов и максимальное расширение зоны прорыва без закрепления на первом этапе» — такая тактика «превосходит пока возможности российской армии к контратакам», говорится в сообщении канала.
«В Суджанском районе зона условного контроля украинских формирований расширилась до 30 км вдоль дороги Дьяконово — Суджа», — отмечает «Рыбарь».
Заняв Казачью Локню на севере, а также населенные пункты Мирный и Бондаревка на юге, украинские формирования вошли в Мартыновку и «связали находившиеся там войска боем», после чего взяли населенный пункт Круглик, добавил канал Звинчука.
Одновременно мобильная группа ВСУ дошла до села Большое Солдатское и завязала бой в населенном пункте. Кроме того, ожесточенные бои идут в 15 км к югу от Льгова, а в Кореневском районе ВСУ не оставляют попыток занять административный центр, пишет «Рыбарь». По его оценке, самой большой проблемой организации обороны остается разрозненность подразделений и нехватка должного количества сил.
Канал «Zаписки Vетерана» предупредил, что, если в течение недели не удастся выбить ВСУ с территории Курской области, это «будет означать переход боев на данном участке в стадию позиционного противостояния, как, например, сейчас в Волчанске [Харьковской области] и других участках фронта». «И это крайне плохо», — отметил канал.
Автор публикации считает, что нужно признать сложность ситуации, «перестать нести откровенную брехню про “все хорошо”, засучить рукава и начать наконец работать».
«Наши держат оборону»
Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в 17:15 мск отмечал, что на курском направлении «враг изменил тактику и замедлился, информация о глубоком прорыве ВСУ не подтверждается». По данным канала, в Кромских Быках и окрестностях украинских военных нет, в районе Большого Солдатского противник также «не наблюдается».
«При этом враг задействует маневренные ДРГ для разведки, пытающиеся просочиться на глубину до 10-15 км, внести хаос и создать видимость продвижений в глубину обороны ВС РФ», — говорится в сообщении.
Появляется информация о попытках организации засады на российскую колонну у Анастасьевки, однако «глубокого прорыва сил ВСУ у этого поселка также нет, был налет ДРГ». По состоянию на середину дня город Суджа не находится под полным контролем врага, пишет «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Около 20:00 мск этот же канал сообщил, что украинская сторона «начала новый штурм Коренево»: штурмовая рота на 15 бронемашинах прибыла к поселку, высадила десант и под прикрытием огня пошла в атаку. В публикации говорится, что «противник был заблаговременно вскрыт подразделениями разведки и встречен огнем бойцами ЛенВо».
«Как и предполагали, в Коренево враг опять пытается атаковать наши позиции, с целью прорыва к Рыльску. Наши крепко держат оборону!» — пишет «МИГ России».
Что говорят власти
Президент России Владимир Путин 8 августа обсудил ситуацию в Курской области с врио губернатора региона Алексеем Смирновым. Глава государства распорядился выплатить по 10 тыс. рублей всем жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома.
Смирнов сообщил Путину, что эвакуация людей в регионе идет круглосуточно, свободные места в пунктах временного размещения (ПВР) есть. Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий ранее рассказал, что с обстреливаемых территорий эвакуировали около 3 тыс. человек.
Минобороны России в полдень сообщило, что подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ «продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области».
Продвижения противника не допущено, «осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ», заверили в оборонном ведомстве. Потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении составили, как утверждает Минобороны, 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники (данных о потерях российской стороны не приводится).
По информации Минздрава России, за все время атак ВСУ на Курскую область — с 6 по 8 августа — пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В медучреждениях региона находятся 38 человек, амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим. По словам врио замгубернатора области, в результате украинских атак погибли четыре человека.
«Что нам делать?»
Жители Суджанского района в свете последних событий записали видеообращение к главе государства, в котором попросили оказать им помощь, поскольку они остались без крова и денег.
«Шестого числа на нашу землю зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов, мы убежали под обстрелами, бежали среди руин, многие без документов», — сказала одна из местных жительниц (видео публикует «Осторожно, новости»).
От лица собравшихся она попросила власти о помощи, отметив, что жители района «остались одни». «Мы привыкли к обстрелам, мы поддержали СВО, мы помогали нашей армии и продолжаем помогать с первых дней», — добавила она.
По мнению женщины, местная администрация «не работала», но местные телеграм-каналы предупреждали население «об обстрелах, об угрозах».
«И в этот раз мы знали угрозу, знали, что стянули большое вооружение натовское, оно стоит у нас на пороге. Но никто нас не предупредил, и мы не смогли взять никаких документов, ничего. Мы уехали, родные остались там», — сказала она.
Стоявший поблизости мужчина отдельно обратился к президенту, заявив, что «на сегодняшний день» в Суджанском районе «идут огромные, сильные бои».
«У нас нет эвакуации в Суджанском районе, село Гуево, там люди остались. Они оторваны от земли, они просто переплывают по речке, на лодках. Они просто плывут, через леса, через болота. По ним стреляют, они не могут оттуда выйти. Там мирное население, помогите ему эвакуироваться. Что нам делать?» — сказала другая женщина.