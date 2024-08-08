Часть территории Курской области России по состоянию на вечер 8 августа, остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России заверило, что российская сторона «продолжает уничтожать» силы украинской армии, однако Z-блогеры и военкоры пишут о сложной ситуации в регионе. RTVI собрал, что известно о происходящем к этому часу.

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа, на следующий день в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа заявил, что в наступлении на Курскую область участвовали около 1 тыс. украинских военных. Герасимов отметил, что продвижение ВСУ вглубь остановлено, заверив, что операция завершится «разгромом противника» и выходом на госграницу.

«Масштаб кризиса ширится»

Телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника Минобороны России Михаила Звинчука сообщает о «расширении зоны контроля ВСУ на восток и север» от города Суджи Курской области. По словам «Рыбаря», несмотря на попытки остановить продвижение украинских мобильных групп, «масштаб кризиса ширится».

Украинские военные делают упор на «скоростные рывки, обход укрепрайонов и максимальное расширение зоны прорыва без закрепления на первом этапе» — такая тактика «превосходит пока возможности российской армии к контратакам», говорится в сообщении канала.

«В Суджанском районе зона условного контроля украинских формирований расширилась до 30 км вдоль дороги Дьяконово — Суджа», — отмечает «Рыбарь».

Заняв Казачью Локню на севере, а также населенные пункты Мирный и Бондаревка на юге, украинские формирования вошли в Мартыновку и «связали находившиеся там войска боем», после чего взяли населенный пункт Круглик, добавил канал Звинчука.

Одновременно мобильная группа ВСУ дошла до села Большое Солдатское и завязала бой в населенном пункте. Кроме того, ожесточенные бои идут в 15 км к югу от Льгова, а в Кореневском районе ВСУ не оставляют попыток занять административный центр, пишет «Рыбарь». По его оценке, самой большой проблемой организации обороны остается разрозненность подразделений и нехватка должного количества сил.

Канал «Zаписки Vетерана» предупредил, что, если в течение недели не удастся выбить ВСУ с территории Курской области, это «будет означать переход боев на данном участке в стадию позиционного противостояния, как, например, сейчас в Волчанске [Харьковской области] и других участках фронта». «И это крайне плохо», — отметил канал.

Автор публикации считает, что нужно признать сложность ситуации, «перестать нести откровенную брехню про “все хорошо”, засучить рукава и начать наконец работать».

«Наши держат оборону»

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в 17:15 мск отмечал, что на курском направлении «враг изменил тактику и замедлился, информация о глубоком прорыве ВСУ не подтверждается». По данным канала, в Кромских Быках и окрестностях украинских военных нет, в районе Большого Солдатского противник также «не наблюдается».

«При этом враг задействует маневренные ДРГ для разведки, пытающиеся просочиться на глубину до 10-15 км, внести хаос и создать видимость продвижений в глубину обороны ВС РФ», — говорится в сообщении.

Появляется информация о попытках организации засады на российскую колонну у Анастасьевки, однако «глубокого прорыва сил ВСУ у этого поселка также нет, был налет ДРГ». По состоянию на середину дня город Суджа не находится под полным контролем врага, пишет «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Около 20:00 мск этот же канал сообщил, что украинская сторона «начала новый штурм Коренево»: штурмовая рота на 15 бронемашинах прибыла к поселку, высадила десант и под прикрытием огня пошла в атаку. В публикации говорится, что «противник был заблаговременно вскрыт подразделениями разведки и встречен огнем бойцами ЛенВо».

«Как и предполагали, в Коренево враг опять пытается атаковать наши позиции, с целью прорыва к Рыльску. Наши крепко держат оборону!» — пишет «МИГ России».

Что говорят власти

Президент России Владимир Путин 8 августа обсудил ситуацию в Курской области с врио губернатора региона Алексеем Смирновым. Глава государства распорядился выплатить по 10 тыс. рублей всем жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома.

Смирнов сообщил Путину, что эвакуация людей в регионе идет круглосуточно, свободные места в пунктах временного размещения (ПВР) есть. Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий ранее рассказал, что с обстреливаемых территорий эвакуировали около 3 тыс. человек.

Минобороны России в полдень сообщило, что подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ «продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области».

Продвижения противника не допущено, «осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ», заверили в оборонном ведомстве. Потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении составили, как утверждает Минобороны, 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники (данных о потерях российской стороны не приводится).

По информации Минздрава России, за все время атак ВСУ на Курскую область — с 6 по 8 августа — пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В медучреждениях региона находятся 38 человек, амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим. По словам врио замгубернатора области, в результате украинских атак погибли четыре человека.

«Что нам делать?»

Жители Суджанского района в свете последних событий записали видеообращение к главе государства, в котором попросили оказать им помощь, поскольку они остались без крова и денег.

«Шестого числа на нашу землю зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов, мы убежали под обстрелами, бежали среди руин, многие без документов», — сказала одна из местных жительниц (видео публикует «Осторожно, новости»).

От лица собравшихся она попросила власти о помощи, отметив, что жители района «остались одни». «Мы привыкли к обстрелам, мы поддержали СВО, мы помогали нашей армии и продолжаем помогать с первых дней», — добавила она.

По мнению женщины, местная администрация «не работала», но местные телеграм-каналы предупреждали население «об обстрелах, об угрозах».

«И в этот раз мы знали угрозу, знали, что стянули большое вооружение натовское, оно стоит у нас на пороге. Но никто нас не предупредил, и мы не смогли взять никаких документов, ничего. Мы уехали, родные остались там», — сказала она.

Стоявший поблизости мужчина отдельно обратился к президенту, заявив, что «на сегодняшний день» в Суджанском районе «идут огромные, сильные бои».