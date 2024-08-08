Объяснения советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ своим нападением на Курскую область рассчитывают усилить позиции Киева на предполагаемых будущих переговорах, — это «не аргумент для российской стороны», заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Нас не испугаешь. <…> Российская сторона (в частности, Вооруженные силы) выполняет те задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, — шаг за шагом освобождает русские земли от нацистской чумы», — напомнил депутат.

Красов выразил уверенность в том, что в Курской области «враг будет разбит, и земля наша будет очищена от вот этой скверны, которая пыталась воевать с мирным населением». При этом зампред думского комитета по обороне признал, что в результате атаки ВСУ на регион «очень много гражданских лиц пострадало».

Ранее Подоляк в ходе телемарафона объяснил вторжение украинских войск в Курскую область стремлением усилить позиции Киева на переговорах. По словам советника офиса президента Украины Владимира Зеленского, понесенные Россией «потери территории, людей и техники» позитивно повлияют на переговоры с точки зрения Киева, «напугают» жителей страны и ухудшат их отношение к главе государства Владимиру Путину.

«Реагируют ли они на что-то кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс Россия воспримет как слабость и готовность встать перед ней на колени. <…> Можно что-то дожать, получить, только если они понимают, что [военная операция] идет не по их сценарию», — заявил Подоляк.

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. Ближе к вечеру глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.

При этом созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, что украинские военные захватили в Курской области газоизмерительную станцию «Суджа».

«В Судже активны танки противника». Что известно о ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин назвал нападение масштабной провокацией, а российский посол в США Анатолий Антонов — террористической акцией.

Вечером 7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин и вслед за ним некоторые Z-каналы сообщили о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного при атаке дрона на автомобиль в Курской области. Вскоре выяснилось, что Поддубный жив, но получил травмы и находится в местной больнице. По последним данным, военкор находится в стабильно тяжелом состоянии, его перевезли в московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского.