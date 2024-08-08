В Курской области ночью и утром 8 августа силами ПВО сбиты шесть украинских беспилотников самолетного типа и пять ракет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Минобороны утром публикует кадры уничтожения в приграничном районе Курской области военной техники ВСУ, в том числе боевой машины пехоты Bradley американского производства. Что еще известно о ситуации — в материале RTVI.

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Смирнов тогда говорил, что из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва украинских военных на территорию региона.

Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа заявил, что украинские военные численностью до 1 тыс. человек перешли в наступление «с целью захвата участка территории Суджанского района». Герасимов отметил, что продвижение ВСУ вглубь остановлено, заверив, что операция завершится «разгромом противника» и выходом на госграницу. В результате атак ВСУ пострадали более 30 человек, включая детей, несколько человек погибли.

Ночью и утром 8 августа в Курской области неоднократно объявлялась ракетная опасность и опасность атаки БПЛА. «Силами ПВО сбиты 6 украинских БПЛА самолетного типа и еще 5 ракет. Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — сообщил Смирнов около 07:00.

По сообщению Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ «продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области».

Продвижения противника не допущено, «осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ», заверили в оборонном ведомстве. Попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении пресекаются, говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что за сутки украинские ВС потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники (с начала боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили, как утверждается, 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники).

Врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий сообщил, что ВСУ не продвинулись вглубь Курской области — наоборот, они отступают. По словам Белостоцкого, российские военные «ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняют войска за границу России» (цитата по ТАСС).

В результате украинских атак в Курской области погибли четыре человека, рассказал Белостоцкий. Он отметил, что всем пострадавшим медицинская помощь оказана в полном объеме. С обстреливаемых территорий эвакуированы порядка 3 тыс. человек.

Что пишут Z-каналы

Телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника Минобороны России Михаила Звинчука по итогам 7 августа сообщал, что обстановка в Суджанском и Кореневском районах по-прежнему «достаточно тяжелая», в нескольких населенных пунктах продолжается эвакуация населения. Вместе с тем «частично» удалось «не допустить дальнейшего широкого продвижения», отмечал «Рыбарь».

По его данным, украинские военные «заняли западную половину Суджи». «На текущий момент линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы — он представляет собой низину, через которую протекает достаточно небольшая река Суджа», — объяснил канал.

С российской стороны этот участок обороняют в том числе и «отряды местного ополчения, на плечи которых возложили задачу по недопущению проникновения подразделений ВСУ в восточную часть города», рассказал «Рыбарь». Следующая линия обороны российских бойцов проходит по железнодорожным путям, сказано в сообщении.

Около часа ночи «Рыбарь» написал, что «сдержать натиск противника в Курской области пока не удается: идут бои на подступах к Коренево, а также на восточных окраинах Суджи».

По словам военного корреспондента Юрия Котенка, в настоящий момент линия фронта в Курской области проходит в том числе через районный центр Суджа. Под контролем украинской стороны оказалась «большая часть населенного пункта», противник «загнал сюда немало техники», пишет Котенок.

«Сосредоточение противника — в районе вокзала. В Судже активны танки противника», — отметил военкор.

Телеграм-каналы «Архангел Спецназа Z» и «Оперативные сводки» пишут о продолжающихся боях вблизи поселка Коренево. Российские военные не дают ВСУ подойти к поселку, украинская сторона использует танки и артиллерию для ударов по дорогам и местам, где можно укрыться, пишут эти каналы. По их данным, за ночь уничтожено 20 единиц украинской техники.

Военный блогер Егор Гузенко (телеграм-канал «Тринадцатый») выступил с утверждением, что в Россию возвращаются бойцы ЧВК «Вагнер», дислоцированные в других странах.

По утверждению «ВЧК-ОГПУ»*, под контролем ВСУ сейчас находится примерно 350 кв км Курской области.

Реакция властей

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на события в Курской области призвал начать наступление на Киев и Одессу. По его словам, «с этого момента» российская военная операция «должна приобрести открыто экстерриториальный характер».

«Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ» Украины теперь быть не должно, о чем «можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов». По словам Медведева, «террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу».

Посол России в США Анатолий Антонов назвал действия ВСУ в Курской области «очевидной террористической акцией», отметив, что «никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие». Антонов связал «провокации в Курской области» с «плачевным положением» ВСУ на фронте.

«Как бы ни стремились в Киеве остановить наши войска, они будут планомерно и поступательно двигаться вперед, освобождая российские земли», — заявил дипломат, назвав российские границы «священными» и призвав Вашингтон прекратить поставки оружия Киеву.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в ночь на 8 августа сообщил, что в Курскую область прибыл один из отрядов «Ахмата». По словам Алаудинова, противник занял несколько населенных пунктов, но «ничего критического, трагического не произошло».

Следственный комитет после атаки ВСУ на Курскую область возбудил уголовное дело по нескольким статьям: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ «масштабной провокацией».

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