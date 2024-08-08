Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, обсудив с ним ситуацию в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора, который проходил по видеосвязи, глава государства отметил, что хотя Смирнов возглавляет Курскую область совсем недавно, ему уже пришлось решать «неординарные и сложные задачи» по оказанию помощи людям.

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС.

Решения президента

Глава государства распорядился организовать единовременную выплату 10 тыс. рублей всем жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома.

«С председателем правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены», — заявил Путин.

Кроме того, президент поручил оценить полный ущерб, нанесенный региону и его жителям, в том числе в результате потери имущества. К этому он рекомендовал привлечь разные ведомства, включая МЧС.

Путин также попросил врио губернатора активнее контактировать с пострадавшими семьями, проявляя к ним участие и выявляя их потребности.

«Нужно работать с пострадавшими людьми, пострадавшими семьями — прямо, напрямую, как можно ближе быть к людям», — добавил президент.

О чем рассказал Смирнов

По словам Смирнова, в регионе круглосуточно действует оперативный штаб, работу которого он координирует лично. Там задействованы «все заместители губернатора, областное правительство и все силовые органы, которые в штаб входят, плюс Министерство обороны», добавил врио курского губернатора.

Практически все регионы России оказывают помощь в эвакуации населения, рассказал Смирнов. В обеспечении гуманитарной помощью помогают бизнес-структуры и Общероссийский народный фронт, уточнил он.

Об эвакуации

С первого дня нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), 6 августа, из приграничных районов организована эвакуация местных жителей: для этого задействован районный транспорт, в том числе бронированные автомобили, которые использовали инкассаторы, сообщил Смирнов.

Эвакуация и перевозка жителей на безопасные территории продолжается до сих пор, уточнил врио губернатора. Из Курской области, по его словам, людей вывозят автобусами и железнодорожным транспортом.

О ПВР для перемещенных лиц

В самой Курской области организованы пункты временного размещения (ПВР). По словам врио губернатора, свободные места там имеются.

На помощь пришли хозяйственные службы, муниципалитеты и РЖД, которая, как уточнил Смирнов, предоставила сначала три железнодорожных состава, в которых удалось разместить 2400 человек, а потом еще восемь составов для эвакуированных жителей и выдачи гуманитарной помощи.

О медпомощи

Большое внимание в регионе уделено медицинской помощи пострадавшим, заверил Смирнов. В первые сутки, по его словам, на работу были выведены дополнительные 16 бригад врачей, включая хирургов-травматологов, и на смене параллельно находилось до 34 бригад скорой помощи.

Сейчас при поддержке Минздрава количество коек в больницах увеличено до 1,8 тысячи, а из других регионов в область приехали 60 высококвалифицированных врачей, уточнил врио курского губернатора.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) развернуло в больницах дополнительные 100 коек, также должен прибыть мобильный госпиталь, так что «вопросы медицины решены», сообщил Смирнов.

Дополнительные меры

В регионе усилят защиту всех заправочных комплексов: АЗС оборудуют средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую используют против дронов, и бронезащитой, пообещал врио главы области. Смирнов пояснил, что уже провел переговоры с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

По словам врио курского губернатора, он также взял на контроль проверку торговых точек, гостиниц и точек общепита для профилактики завышения цен. В регионе уже были выявлены случаи, когда владельцы заведений «наживаются на пострадавших людях», признал Смирнов.

Он сообщил, что сотрудникам бюджетных организаций, которые работали в приграничных районах, решено сохранить среднюю заработную плату. По всем вопросам местные жители могут обращаться в кол-центр «112», который работает на территории региона, добавил Смирнов.