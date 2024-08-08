Некоторые аналитики предположили, что целью Киева в Курской области может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления, пишет американская газета The Washington Post (WP).

В четверг газ все еще идет через Суджу Курской области — последнюю действующую точку отгрузки для трубопровода, который транспортирует российский природный газ в Европу через Украину. Украина получает прибыль за счет транзитных сборов, но «выразила желание отрезать оставшийся энергетический бизнес России в Европе», говорится в статье.

Некий советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности заявил WP, что ВСУ якобы контролируют газоизмерительную станцию «Суджа», а их действия в Курской области пока не подвергались критике со стороны Вашингтона.

«В конечном итоге решения о том, как Украина будет проводить свои военные операции, принимает сама Украина», — заявил в среду представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Военные аналитики задались вопросом, почему Киев решил открыть новый участок фронта, когда его силы неуклонно сдают позиции на Донецком направлении.

«Российские войска продвинулись вокруг стратегического узла Покровск — ключевого транзитного пункта, который соединяет другие города Донецкой области с крупным городом Днепр всего в двух часах езды на запад», — пишет WP.

У России больше личного состава и маневренности: Киев мобилизовал тысячи солдат в последние месяцы в рамках усиленной кампании по призыву, но этим новобранцам необходимо пройти недели обучения, прежде чем они попадут на поле боя, отмечает американское издание.

По оценке автора статьи, украинские чиновники хотят срочно улучшить военное положение перед президентскими выборами, которые состоятся в США в ноябре 2024 года.

«Последний транш американской помощи в сфере безопасности был задержан более чем на шесть месяцев республиканцами в Конгрессе — это сигнал о том, что будущая военная помощь не гарантирована, особенно если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на выборах. Трамп сказал, что быстро подтолкнет обе стороны к достижению урегулирования войны путем переговоров», — напоминает WP.

Газета отмечает, что «ситуация в регионе по-прежнему остается нестабильной, а Киев готовится к ответным действиям со стороны России, поэтому украинские власти распорядились об эвакуации около 6000 человек из Сумской области».

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что целью атаки ВСУ на Курскую область является улучшение позиций Киева на предполагаемых предстоящих переговорах. По его словам, это нападение призвано напугать россиян и ухудшить их отношение к президенту России Владимиру Путину.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил RTVI, что такой подход — «не аргумент для российской стороны», и атакой на Курскую область «нас не испугаешь».

«Российская сторона (в частности, Вооруженные силы) выполняет те задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, — шаг за шагом освобождает русские земли от нацистской чумы», — напомнил депутат.

Другой первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил RTVI, что атака ВСУ на Курскую область — это «последняя отчаянная попытка ВСУ продемонстрировать хотя бы внешним наблюдателям, что они на что-то способны».

По его словам, эта демонстрация потребовалась из-за того, что «Запад устал вкладывать свои деньги в никуда, не получая ни одной сколько-нибудь значимой победы от киевского режима уже почти два года».

«При этом к атаке на Курскую область в Европе и США отношение весьма неоднозначное. Пишут чаще всего, что это сумасшествие, и ждать от него тактических успехов было бы странно, скорее — последующую потерю Украиной Сумской области», — добавил депутат.

Журавлев заявил, что не видит в Киеве достойных кандидатов, с которыми можно было бы вести переговоры. Нынешние украинские власти, по его словам, являются «шайкой узурпаторов», а президент страны Владимир Зеленский находится на своем посту незаконно.