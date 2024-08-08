Нападение на Курскую область — это «последняя отчаянная попытка ВСУ продемонстрировать хотя бы внешним наблюдателям, что они на что-то способны», заявил RTVI первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, эта демонстрация потребовалась из-за того, что «Запад устал вкладывать свои деньги в никуда, не получая ни одной сколько-нибудь значимой победы от киевского режима уже почти два года».

«При этом к атаке на Курскую область в Европе и США отношение весьма неоднозначное. Пишут чаще всего, что это сумасшествие, и ждать от него тактических успехов было бы странно, скорее — последующую потерю Украиной Сумской области», — добавил депутат.

Комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что атака на Курскую область призвана усилить переговорные позиции Киева, Журавлев заявил, что пока не видит, с кем можно вести эти переговоры.

«Уж точно не с семнадцатым помощником администрации Зеленского, у которого давно закончился президентский срок. Это просто шайка узурпаторов, которая наживается на войне, с ними документы подписывать все равно, что играть в карты с шулером, который всегда жульничает», — подытожил первый зампред думского комитета по обороне.

Ранее его коллега — первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов — заявил RTVI, что в Курской области «враг будет разбит, и земля наша будет очищена от вот этой скверны, которая пыталась воевать с мирным населением». При этом депутат признал, что в результате атаки ВСУ на регион «очень много гражданских лиц пострадало».

К словам Подоляка о том, что это нападение должно «напугать» россиян и повлиять на их отношение к президенту России Владимиру Путину, Красов отнесся критически. По его словам, для России «это не аргумент», и такой атакой «нас не испугаешь».

Нападение ВСУ на Курскую область советник офиса президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал в ходе телемарафона 8 августа. По словам Михаила Подоляка, «потери территории, людей и техники» Россией на собственной земле усилят переговорные позиции Киева.

«Реагируют ли они на что-то кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс Россия воспримет как слабость и готовность встать перед ней на колени. <…> Можно что-то дожать, получить, только если они понимают, что [военная операция] идет не по их сценарию», — заявил советник офиса украинского лидера.

«В Судже активны танки противника». Что известно о ситуации в Курской области

Боевые действия в приграничной Курской области начались 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. Ближе к вечеру глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.

При этом созданный бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны Михаилом Звинчуком телеграм-канал «Рыбарь» сообщал, что украинские военные захватили в Курской области газоизмерительную станцию «Суджа».

Президент России Владимир Путин назвал нападение масштабной провокацией, а российский посол в США Анатолий Антонов — террористической акцией.

Вечером 7 августа депутат Госдумы Михаил Делягин и вслед за ним некоторые Z-каналы сообщили о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного при атаке дрона на автомобиль в Курской области. Вскоре выяснилось, что Поддубный жив, но получил травмы и находится в местной больнице. Сегодня, 8 августа, его перевезли в московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского бортом санитарной авиации. Следственный комитет возбудил по факту ранений военкора уголовное дело по статьям о покушении на убийство и препятствовании журналистской деятельности.