В России возбуждено уголовное дело по факту ранения военкора ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки дрона в Курской области — по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч.3 ст.30, ст.105, ст.144 УК), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, дело Поддубного ведет Главное военное следственное управление СКР, сотрудники которого «принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста».

Петренко отметила, что Поддубный находился в Курской области как журналист, не имея при себе оружия и не участвуя в боевых действиях. Тем не менее, подчеркнула представитель Следкома, «вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара».

Напомним, 7 августа во второй половине депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели Поддубного. Некоторые Z-каналы утверждали, что военкор якобы был убит ударом FPV-дрона по автомобилю.

Однако через некоторое время Бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев со ссылкой на данные из приемной губернатора Курской области заявил, что Поддубный жив и госпитализирован с ожогами и травмой головы. Делягин впоследствии принес извинения за распространение ложной информации.

По данным курского Минздрава, военкор находится в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня, 8 августа, его вместе с восемью другими ранеными, включая двоих детей, перевезли на лечение в Москву.

«Военкор Евгений Поддубный передает всем привет из курской больницы: “Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо”. После того как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения», — написал в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Россия попросила Организацию объединенных наций осудить удар, в результате которого был ранен Поддубный. На данный момент ООН только выразила обеспокоенность в связи с украинской атакой на журналистов. Съемочная группа, сопровождавшая военкора, не пострадала.

Боевые действия в приграничной Курской области начались утром 6 августа. На следующий день глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что регион атакован украинскими военными, численность которых достигает 1 тысячи человек. По его словам, к тому моменту минимум 100 из них были убиты, а раненых насчитывалось вдвое больше.

«На это ответим». Что заявили Путин и депутаты Госдумы об атаке на Курскую область

Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. Сам глава государства назвал атаку масштабной провокацией. В области введен режим ЧС.