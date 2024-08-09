Военкоры и z-каналы сообщили об ударе по колонне российской техники в Рыльском районе Курской области предположительно ракетами HIMARS, стоящими на вооружении ВСУ. Официального подтверждения этой информации нет. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

Информация об ударе по российской военной колонне появилась в ночь на 9 августа. Бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал в своем телеграм-канале видео последствий предполагаемого удара, снятое из ехавшего в том направлении автомобиля. На кадрах виден крупный пожар.

Аналогичный ролик выложил бывший нардеп Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, отметив, что украинские источники «показывают это видео как поражение колонны нашей техники на марше в Рыльском районе ракетным ударом HIMARS».

«К большому сожалению, информация об этом подтверждается. Колонну вычислили с коптеров и навели удар. Это просто треш», — пишет Царев.

Под удар предположительно попала колонна «44 корпуса», пишет журналистка Анастасия Кашеварова. По словам военного блогера Владимира Романова, в колонне якобы было 19 единиц техники ― «в основном “Уралы” и КамАЗы». «Есть потери убитыми, ранеными», ― утверждает канал «Белорусский силовик».

«Военный осведомитель» отмечает, что это первое применение систем HIMARS во время нападения ВСУ на Курскую область. Позже канал сослался на появившиеся в соцсетях фото обломков ракет и сделал из этого вывод, что колонна была поражена «именно ими, а ни никакими не дронами-камикадзе».

Утром 9 августа в телеграм-каналах появились новые видео последствий удара по колонне. На них видны сгоревшие грузовики. По данным «Агентства»*, видео снято в селе Октябрьское в 8 км от Рыльска.

Военные блогеры призвали запретить передвижение военных в колоннах и наказывать за это отправкой в штурмовые отряды.

«Колонны! За колонны сегодня нужны расстрелы! Кто дал приказ передвигаться в колоннах в зоне наблюдения коптера и, соответственно, поражения Химарсом, тот <…> должен быть приговорен по законам военного времени, сегодня — это штурмовой отряд», — пишет военный волонтер Роман Алехин.

«За колонны, тем более стоящие на обочине в зоне поражения ракетным и артиллерийским вооружением врага, надо избивать. <…> За плотное медленное движение в колонне надо наказывать — и наказывать очень жестоко», — предлагает телеграм-канал «Старше Эдды».

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука назвал «печальными» последствия езды колоннами вблизи передовой. Он также упрекнул жителей региона, которые «продолжают снимать прилеты с трех ракурсов и выкладывать их в Сеть, прекрасно зная, что делать так не нужно».

Министерство обороны России не комментировало поражение военной колонны в Курской области. В сводке 9 августа ведомство сообщило о пресечении попыток рейдов ВСУ вглубь российской территории на курском направлении. По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов