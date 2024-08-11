Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стала «самым рискованным решением» украинского лидера Владимира Зеленского с начала боевых действий, пишет британская газета The Times.

Издание утверждает, что действия ВСУ в Курской области «застали врасплох» как Москву, так и западных союзников Киева. Если бы украинские власти заранее спросили у Запада разрешение на подобную операцию, они бы его не получили, добавляет The Times.

Атаке на курское приграничье предшествовали «многие месяцы» давления, которое Зеленский оказывал на военачальников, чтобы те начали летнее наступление, пишет газета. По данным The Times, украинское военное руководство медлило с принятием решения из-за проблем с кадрами и ресурсами.

Зеленский своими действиями «отчаянно пытается» изменить мнение о том, что Киев терпит поражение в противостоянии с России, утверждает издание.

The Times называет атакую ВСУ на Курскую область «столь же рискованной» как операция «Хромит» — высадка в сентябре 1950 года американского морского десанта в порту Инчхон во время Корейской войны, которая изменила ход сражения. В то же время газета считает, что в отличие от «Хромита» контратака Киева может достичь только «ограниченной цели» и не способна преломить ход боевых действий.

По данным The Times, власти Украины рассчитывают, что атака на Курскую область позволит отвлечь российские силы от других участков фронта. В частности, речь идет о Часовом Яре и Покровске в Донбассе, где украинские силы испытывают трудности из-за наступления России.

«В крайнем случае украинские силы в районе Курска могут надеяться на расширение своего влияния вплоть до <…> [Курской] атомной электростанции <…>. Но все эти цели будут зависеть от того, как долго и каким образом украинцы будут удерживаться <…>. Пока что все указывает на то, что Киев настроен серьезно», — пишет The Times.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал целью атаки на Курскую область усиление позиции Киева на переговорах. Газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков писала, что целью ВСУ в приграничном регионе может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, который сейчас консультирует правительство, в числе целей Киева в Курской области назвал отвлечение российских сил от других участков фронта и выявление их слабых мест, а также перенос боевых действий на территорию России, перехват инициативы на поле боя и снижение поддержки военной операции среди населения.

Боевые действия в приграничной с Украиной Курской области начались 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны заявляют, что российские военные «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск. В Курской области введены режимы ЧС федерального характера и КТО.