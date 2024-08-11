В Беловском районе Курской области стабилизировали ситуацию после захода украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), заявил в воскресенье, 11 августа, врио губернатора региона Алексей Смирнов. Что об этом говорят местные власти и пишут военкоры — в обзоре RTVI.

Что говорят власти

Смирнов уточнил, что заход ДРГ на территорию Беловского района был зафиксирован 10 августа.

«На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают всё необходимое для защиты мирного населения», — написал он в своем телеграм-канале.

Врио главы Курской области подчеркнул, что сейчас важно не допустить паники. «Тем не менее, если вы хотите добровольно покинуть районы, вы можете это сделать. Информацию о порядке выезда можно уточнить у руководителей администраций на местах и по телефону «112»», — добавил он.

О том, что ситуация в Беловском районе остается «стабильной, но очень напряженной», также заявил в видеообращении глава района Николай Волобуев. К местным жителям он обратился с центральной площади Белой — административного центра района.

«К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники», — сказал Волобуев и добавил, что сегодня властям непонятны «некоторые моменты на приграничных территориях».

Глава Беловского района призвал жителей соблюдать спокойствие и не паниковать. Тем, кто уже покинул территорию Беловского района, он посоветовал пока не возвращаться. Желающим уехать Волбуев пообещал содействие со стороны властей.

«Кто хочет покинуть территорию, обращайтесь к главам сельских советов, в администрацию беловского района, звоните по телефону «112». Будут предоставлены администрацией курской области автобусы и все жители будут вывезены в ПВР [пункты временного размещения]», — сказал чиновник.

Вечером 10 августа в Беловском районе Волобуев объявил добровольную эвакуацию. «Люди выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Временным перемещением продолжают заниматься районная и местная администрации», — написал он. Смирнов заявил, что поручил главе Беловского района «ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации».

Что сообщили военкоры

Вечером 10 августа телеграм-канал «Два майора» со ссылкой на «проверенных товарищей» написал, что украинские военные якобы зашли в Беловский район на несколько десятков километров. Авторы канала утверждали, что ВСУ заняли всю территорию вокруг административного центра и обстреляли районную больницу.

Канал lpr 1 со ссылкой на местных жителей писал, что они слышали звуки стрелкового боя в Белой либо рядом с ним.

Источники «Рыбаря» (телеграм-канал бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука) сообщили о появлении в окрестностях района мобильной бронегруппы ВСУ от трех до шести единиц техники.

«Определить ее точное местоположение пока не представляется возможным: речь идёт о кочующей ДРГ», — отметил Звинчук.

Военкор Александр Коц отметил, что речь может идти о «малых маневренных группах, которыми противник обозначает свое присутствие в наших тылах». «Как только такие группы сталкиваются с сопротивлением, они отходят на исходные позиции», — добавил он.

Позднее военкоры и Z-блогеры начали опровергать информацию о прорыве ВСУ в Беловском районе. В частности, телеграм-канал «МИГ России» писал, что «никакого масштабного прорыва там нет», а «бой был на границе». Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утверждал, что «противник провел разведку боем от границы в направлении Белого».

Военкор РИА Новости Александр Харченко записал видеообращение из центра Белой, в котором заявил, что в населенном пункте «нет противника, боев нет». Он призвал прекратить «распускать слухи, сеять панику среди нашего населения».

«Рыбарь» со ссылкой на местных жителей указал, что звуки боев были слышны в окрестностях Белой слободы, «где-то в километрах 20».

«Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что речь идет об участке госгранице и Суджанском районе», — отметил Звинчук.

Как пишет «Рыбарь», также поступали сообщения о боестолкновениях в Милаевке, Гоптаровке, Гуево и Плехово. Звинчук предположил, что ВСУ могли попытаться расширить «зону вклинения» на восток в направлении села Борки.

Военный блогер Юрий Подоляка призвал прекратить «панику» по поводу ситуацию в Беловском районе, обстановку в котором он назвал «очень жаркой». «И вот, что точно этой ночью противник будет у нас делать, так это панику, вызывая истерику. И вот их надо точно прекращать», — написал он вечером 10 августа.

Звинчук также отметил, что результатом появления сообщений о заходе ВСУ в Беловский район стала паника местных жителей, которая началась вследствие распространения информации по городским и дворовым чатам.

«Люди начали паковать вещи, спокойствия в этот тяжёлый период это не добавило. <…> У всех в этот момент сдают нервы. Как у простых жителей, так и военнослужащих с погранцами и росгвардейцами, чего уж говорить о неравнодушных воинах информационного фронта», — признал он.