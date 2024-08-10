В приграничных районах Курской области пятые сутки идут бои между украинскими и российскими военными. Минобороны России продолжает отчитываться об отражении наступления ВСУ в регионе, где ввели режим КТО. В то же время военкоры и Z-блогеры отмечают, что ситуация в Курской области остается сложной. Какая обстановка складывается в приграничье к вечеру 10 августа — в материале RTVI.

Что заявляет Минобороны

Минобороны заявило, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районах Курской области. Ведомство отчиталось о нанесении ударов по группам украинских военных в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки, а также о поражении живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликово.

Минобороны утверждает, что за последние сутки украинская сторона потеряла под Курском 175 военных и 36 единиц техники. Всего, по подсчетам ведомства, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

Утром 10 августа Минобороны сообщило о прибытии танков в Курскую область.

Авиация и ракетные войска наносили поражение резервам противника на территории Сумской области Украины, граничащей с Курской. В частности, ведомство показало видео ночной работы истребителей Су-30СМ и Су-35С.

Кроме того, Минобороны показало кадры нанесения удара с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Как утверждается, в результате был поражен командный центр ВСУ в Курской области, были убиты 15 человек из подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Сообщения военкоров и аналитиков

Телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука пишет, что обстановка в приграничных районах Курской области «остается напряженной, хотя в сравнении с предыдущими днями она несколько стабилизировалась».

Военные аналитики в разговоре с The New York Times заявили, что российские войска остановили продвижение украинских сил на север Курской области и продолжают сдерживать попытки наступления отдельных групп на восток региона.

По данным «Рыбаря», в ночь на 10 августа украинские войска пытались продвинуться еще в нескольких направлениях, а также стягивали дополнительные силы «на оккупированную часть региона».

«Поступали сообщения о зачистке подразделениями ВС РФ центра и западных окраин города, однако происходящее там во многом покрыто «туманом войны». К тому же для полного контроля над Суджей необходимо выбить украинские формирования с западных окраин и подступов — в ином случае ВСУ так и будут обстреливать город и продолжать вылазки», — отмечает Звинчук.

По словам Котенка, ситуация в Курской области «продолжает оставаться сложной», а линии фронта «по сути нет». Источник военкора утверждает, что «идут бесконечные встречные бои», которые подразумевают «встречную инициативу, когда каждая из сторон старается занять более выгодные позиции и нанести максимальный урон противнику».

Военный аналитик Борис Рожин пишет, что «по краям от Суджи все также идут столкновения, ВС РФ выдавливает врага с занятых территорий».

ВСУ начали движение в поселок Коренево и город Льгов, утверждает Звинчук. Российским военным удалось их остановить, пишет канал «Старше Эдды». Телеграм-канал «Два майора» подтверждает, что российские военные «не допустили прорыв ВСУ» в Коренево. «Рыбарь» добавляет, что в населенном пункте сохраняется «спокойная обстановка».

Комментируя ситуацию в Льговском районе Курской области, его глава Сергей Коростелев заявил, что в районе не идут боевые действия.

Глава Льгова Алексей Клемешов назвал ситуацию в городе «спокойной».

«За последнее время ни одного случая мародерства на территории города не зафиксировано. Полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме. Хочу всем сотрудникам правоохранительных органов сказать огромное спасибо», — сказал Клемешов.

Военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ также пытались «проявить активность» в селе Плехово, расположенном южнее Суджи. По его данным, населенный пункт «занят противником».

Телеграм-канал «МИГ России» называет Плехово самой дальней точкой продвижения украинских войск на восток южнее Суджи. «ВСУ пытается там закрепиться. Ситуация осложняется тем, что там много мирных жителей, что ограничивает применение всего арсенала вооружений», — написал автор канала.

Как объясняет военкор, активность на этой территории создает угрозу для российских подразделений, ведущих боевые действия в районе Суджи.

«Также не исключено, что со вводом резервов на участок прорыва противник демонстрирует попытку вклиниться в стык Курской и Белгородской областей, отвлекая таким образом части и соединения ВС РФ с других горячих участков для купирования прорыва», — считает Котенок.

В то же время военкоры и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявили, что российская армия вернула контроль над селом Мартыновка под Суджей. «Рыбарь» отметил, что контроль ВСУ над этим населенным пунктом мешал эвакуировать оставшихся жителей Суджи и наладить снабжение города.

Котенок сообщил о применении ВСУ боеприпасов, начиненных хлором. «Рыбарь» указал, что эта информация нуждается в подтверждении.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов опубликовал видеообращение, в котором заявил, что бои в Курской области являются «решающей битвой» в российско-украинском конфликте, после которой «Украина падет».

«Я не вижу причин для того, чтобы вы сомневались, для того, чтобы вы думали, что мы могли бы даже проиграть в этой битве. <…> Тем же, кто сидит там где-то на горячих, теплых точках, кто-то на диване, и рассуждает, что должно быть, как должно быть, всем тем, кто находился на СВО и сейчас находится на отдыхе у себя дома, могу сказать: мужики, вот это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил», — говорит Алаудинов в ролике.

Десятки тысяч беженцев

Из приграничных районов Курской области выехали более 76 тыс. человек, сообщили в МЧС. Для выезжающих из приграничных с Украиной территорий развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР). По состоянию на 10 августа в них размещено более 4,3 тыс. человек.

Более трети пунктов временного размещения (23) развернуто в Курской области, сообщил представитель МЧС. Также ПВР действуют в Орловской, Московской, Тульской, Липецкой и Калужской областях.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что власти города приняли 16 тыс. заявлений от жителей приграничных районов, покинувших свои дома после начала боевых действий в приграничных районах области.

«С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет, людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам», — говорится в сообщении главы города.

МЧС развернуло в Курске палаточный городок на 100 человек.

Жительницы Суджи Диана и Светлана, которые выехали из города в Старый Оскол, рассказали корреспонденту RTVI, что в приграничном городе «очень страшно оставаться». По их словам, после начала массированных обстрелов населенного пункта местные жители «выбегали полями» и «бежали реками».

По словам Светланы, люди спасались из города своими силами, организованной эвакуации не было. Также им не оказали содействия по вопросу гуманитарной помощи и выплат беженцам. «Нас никто не координировал. На тот момент в интернете еще не было ничего», — пояснила Светлана.

Беларусь перебрасывает войска к границе с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин. По его словам, в эти районы будут переброшены силы специальных операций, сухопутные и ракетные войска, реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

Напрямую объявление Минска об усилении военных подразделений на границе с Украиной не связано с боями в Курской области. Поводом для этого стало нарушение Киевом воздушного пространства Беларуси, о котором в субботу сообщил Лукашенко. По его словам, 9 августа белорусская ПВО уничтожила над территорией республики несколько целей, летевших с Украины, предположительно это были ударные беспилотники.

«Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров — 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации. Не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься. Но никуда не денешься», — сказал Лукашенко.

На фоне инцидента в Беларуси перевели в повышенную готовность силы ВВС и войск ПВО. В МИД страны заявили об инициировании консультаций с союзниками и партнерами, а также по линии международных структур.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко выразил мнение, что решение Минска о переброске войск к белорусско-украинской границе — это попытка помочь России и отвлечь на это направление украинские силы.

Обстановка на Курской АЭС

«Росатом» заявил, что на фоне боевых действий ситуация вокруг Курской АЭС «значительно усложнилась». Госкорпорация утверждает, что «сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на АЭС»

«Сложившаяся ситуация не только негативно влияет на нормальную эксплуатацию Курской АЭС, но и напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой МАГАТЭ в 2022 году, и тем самым подрывает доверие к атомной энергетике в целом», — говорится в заявлении.

В частности, 8 августа на территории Курской АЭС обнаружили фрагменты и осколки сбитых ракет, сообщил «Росатом». Кроме того, 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к станции город Курчатов остался без электроэнергии, продолжает «Росатом». Местные власти сообщали о падении обломков беспилотника на подстанцию.

Во время разговора с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что «действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики».

Сам Гросси призвал все стороны конфликта к «максимальной сдержанности».