Семья с маленьким ребенком эвакуировалась из Суджи Курской области, где с 6 августа продолжаются бои, и поехала к родственникам в Старый Оскол Белгородской области. Местные власти не предоставили им помощь и предложили отправиться в Курск, сообщает корреспондент RTVI из региона.

23-летняя Диана и ее мать Светлана эвакуировались из Суджи 7 августа. Всего в их семье пятеро человек, в том числе ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев и больной пенсионер.

В разговоре с корреспондентом RTVI Диана и Светлана рассказали, что пытались выехать из Суджи раньше, но из-за сильных обстрелов трассы не смогли этого сделать: «Без фар, по Беловской трассе, там начались взрывы. Вернулись назад».

«Там очень страшно оставаться», — отмечает Светлана.

Собеседницы RTVI рассказали, что после начала массированных обстрелов Суджи местные жители «выбегали полями» и «бежали реками». «То, что пишут про эвакуацию, это полный бред», — утверждают Диана и Светлана, добавляя, что по дороге видели разбитые гражданские автомобили. На заправке над ними кружил дрон, поэтому они выезжали из города «на бешеной скорости».

«Ситуация остается в Суджанском районе очень, очень, очень плохая на самом деле. Потому что то, что показывают по новостям, это лишь 1% от правды. Правда — это те люди, которые все это видели своими глазами. То, что там творится. То, что там происходит», — говорит Диана.

По словам Светланы, жители спасались из города своими силами, организованной эвакуации не было. Также им не оказали содействия по вопросу гуманитарной помощи и выплат беженцам.

«Нас никто не координировал. На тот момент в интернете еще не было ничего — помощь беженцам или переселенцам… Мы просто думали — куда [уехать]», — пояснила Светлана.

В Старом Осколе семья остановилась у родственников и попыталась узнать, где можно получить помощь. В отделении соцзащиты им отказали из-за отсутствия какого-либо распоряжения на этот счет, а в МФЦ посоветовали обращаться по номеру «112».

В «112» обработали заявку и сообщили, что беженцы могут получить помощь в Курске. «Я у нее спросила:»Вы мне предлагаете из Старого Оскола выехать в Курск взять гуманитарную помощь и ехать обратно?»» — говорит Диана.

Мать Дианы объясняет: чтобы семье из пяти человек добраться до Курска, необходимы деньги на билеты на поезд.

«Даже если на машине мы поедем, ее надо заправить туда и вернуться обратно. Чтобы нас просто записали, что мы переселенцы», — рассуждает Светлана.

Собеседницы RTVI обращают внимание, что помощь нужна не только им. «Люди выезжали, они никто не думал ни о деньгах каких-то, ни о документах. <…> Как можно думать было об этом под обстрелами, когда у тебя над головой то дроны летают, то ракеты летаю? Об этом вообще никто не думал», — говорит Диана.

Диана уверена, что помимо их семьи в Старый Оскол скоро могут приехать и другие жители Суджи.

«А что им делать? <…> Мы же вместе, мы же сила, Россия… Ну почему так? Почему люди не помогают? Сегодня приехали мы, завтра приедет еще десять семей. Они будут на лавочках ночевать? Им тоже скажут: «Извините, у нас нет распоряжения»?» — задалась она вопросами.

Как сообщает корреспондент RTVI, из-за отсутствия организованной поддержки беженцам старооскольцы сами организовали сбор гуманитарной помощи со всей страны, на собранные деньги закупили продукты, памперсы, детское питание, которые привезли семье. К оказанию помощи беженцам также подключился местный бизнесмен Олег Гусельников.

Боевые действия в приграничной с Украиной Курской области начались 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны заявляют, что российские военные «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск. В Курской области введены режимы ЧС федерального характера и КТО.

Татьяна Акиншина