Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить группировки белорусских войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации», пишет Белта со ссылкой на министра обороны республики Виктора Хренина.

«Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы «Полонез» и комплексы» Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации», — пояснил Хренин.

Глава белорусского Минобороны добавил, что власти следят за обстановкой и готовы реагировать «на любые ее изменения».

Ранее Лукашенко заявил, что вечером 9 августа белорусская ПВО уничтожила над территорией республики несколько целей, летевших из Украины. По его словам, предположительно это были ударные беспилотники. Несколько воздушных целей направились в сторону Ярославля, где их перехватили и уничтожили российские системы ПВО, рассказал глава республики.

На фоне инцидента в Беларуси перевели в повышенную готовность силы ВВС и войск ПВО. Лукашенко добавил, что Минск довел до Киева информацию о том, что «без ответа любые провокации не останутся».

Об усилении военных подразделений в приграничных районах Беларуси Лукашенко объявлял в начале июля. Глава государства связал это решение с «активизацией» ВСУ на границе с республикой. «В высокой боевой готовности находятся войска ВВС и ПВО. Как наши, так и российские. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер», — сказал тогда белорусский президент. 13 июля Лукашенко приказал отвести войска от белорусско-украинской границы, заявив, что напряженности там больше нет.

Комментируя атаку ВСУ на Курскую область, Лукашенко заявил, что украинские военные продвинулись на 30-35 км вглубь российского региона и «окапываются там».

МИД Беларуси осудил действия украинской армии в Курской области и заявил, что подобные действия отдаляют перспективы возобновления переговоров и прекращения конфликта, «к чему неизменно призывает белорусская сторона».

«С огромной тревогой и болью воспринимаем события, происходящие в последние дни в Курской области Российской Федерации. Решительно осуждаем действия украинских вооруженных формирований, которые пошли на эту бессмысленную авантюру, ужесточающую конфликт в нашем регионе», — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

В Минске добавили, что считают неприемлемыми атаки на гражданское население, мирные села и города, целенаправленное повреждение инфраструктуры и акты террора.