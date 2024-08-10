Киев нарушил воздушное пространство Беларуси, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает Белта. По его словам, в пятницу, 9 августа, белорусская ПВО уничтожила над территорией республики несколько целей, летевших с Украины, предположительно это были ударные беспилотники.

Лукашенко заявил, что вечером 9 августа над территорией Беларуси «было уничтожено несколько целей», летевших с Украины.

«Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. <…> Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем», — рассказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, изначально воздушные цели направлялись в сторону Смоленска, но затем изменили траекторию полета — те, что пересекли границу с Россией, полетели в район Ярославля. Затем они были перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО, добавил глава государства.

Утром 10 августа Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника: шесть — над Ярославской областью, еще 26 — над Курской областью.

В связи с инцидентом силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность, сообщил Лукашенко. По его словам, Минск довел до Киева информацию о том, что «без ответа любые провокации не останутся».

«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. <…> Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности», — сказал Лукашенко.

В контексте инцидента белорусский президент упомянул атаку ВСУ на Курскую область.

«Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров — 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации. Не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься. Но никуда не денешься», — отметил глава республики.

Боевые действия в приграничной с Украиной Курской области начались 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны 9 августа заявили, что российские военные «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск. На фоне атаки ВСУ в Курской области ввели режимы ЧС федерального характера и КТО. Президент России Владимир Путин назвал нападение на регион «масштабной провокацией».