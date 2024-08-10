МИД Беларуси вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и выразил ей протест в связи нарушением границы группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской территории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минск потребовал предпринять «исчерпывающие меры» для исключения в будущем подобных инцидентов, которые «могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе». Тимуш предупредили, что белорусская сторона «оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории».

«Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В субботу, 10 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что накануне белорусская ПВО уничтожила над территорией республики несколько целей, летевших из Украины. По его словам, предположительно это были ударные беспилотники.

Лукашенко заявил, что изначально воздушные цели направлялись в Смоленск, но затем изменили траекторию и полетели в Ярославль, где их перехватили и уничтожили российские системы ПВО. Об уничтожении БПЛА над Ярославской областью также сообщило Минобороны России.

На фоне инцидента в Беларуси перевели в повышенную готовность силы ВВС и войск ПВО. Помимо этого, президент республики поручил усилить группировки белорусских войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на границе с Украиной.

По словам Лукашенко, Минск довел до Киева информацию о том, что «без ответа любые провокации не останутся». Белорусский лидер заявил о намерении лично на месте разобраться с «неспокойной ситуацией» на границе с Украиной, передает РИА Новости.

Украинская сторона, в свою очередь, расценила отправку белорусских войск к границе как попытку помочь Москве. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко выразил мнение, что решение Минска призвано отвлечь ВСУ на это направление.

В начале июля Лукашенко объявлял об усилении военных подразделений в приграничных районах республики в связи с с тем, что ВСУ «очень активизировались».

«Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащая, очень опасна во время боевых действий», — сказал тогда глава государства.

Через несколько дней, 13 июля, Лукашенко приказал отвести войска от белорусско-украинской границы, заявив, что напряженности там больше нет.