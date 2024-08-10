«Росатом» заявил, что ситуация вокруг Курской АЭС «значительно усложнилась» и предупредил об угрозе нанесения ударов по станции со стороны ВСУ. В МАГАТЭ призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности», чтобы избежать ядерной аварии. Какая обстановка складывается вокруг Курской АЭС на фоне вторжения украинских войск в приграничный регион — в материале RTVI.

«Безрассудные действия»

В четверг, 8 августа, на территории Курской АЭС обнаружили фрагменты и осколки сбитых ракет, сообщил «Росатом», заявление которого приводит «Коммерсантъ». Части ракет были найдены в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Места их обнаружения оцепили, оперативные службы обследуют фрагменты ракет, говорится в обращении постоянного представительства России при международных организациях в Вене к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кроме того, вечером 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к станции город Курчатов остался без электроэнергии, продолжает «Росатом». Местные власти сообщали о падении обломков беспилотника на подстанцию.

Фактов прямого обстрела города Курчатова, АЭС и объектов энергетической инфраструктуры «пока не зафиксировано», указало представительство.

«Однако в городе и на станции сохраняется напряженная ситуация. Безрассудные действия киевского режима грозят не только конкретному российскому ядерному объекту, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль», — говорится в письме.

В «Росатоме» отметили, что сейчас «сохраняется реальная опасность ударов и провокаций со стороны ВСУ на АЭС».

«Сложившаяся ситуация не только негативно влияет на нормальную эксплуатацию Курской АЭС, но и напрямую компрометирует постулаты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой МАГАТЭ в 2022 году, и тем самым подрывает доверие к атомной энергетике в целом», — говорится в сообщении.

Госкорпорация приняла решение уменьшить количество персонала на стройплощадке Курской АЭС-2 в связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня. «Оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют штатно», — заверили в «Росатоме».

Российское представительство в Вене напомнило, что Курская АЭС находится в 4 км от города Курчатов и в 40 км от Курска. Число сотрудников станции оценивается более чем в 5 тыс. человек. «Росатом» заверил, что по состоянию на 10 августа Курская АЭС работает в штатном режиме. Энергоблоки № 3 и 4 продолжают работу по графику, а энергоблоки № 1 и 2 — в режиме эксплуатации «без генерации». «Радиационный фон на площадке и в городе в пределах природных значений», — говорится в сообщении госкорпорации. В пятницу, 9 августа, «состоялось очередное значимое событие», говорится в письме представительства. Речь идет об установке на штатное место первого энергоблока верхнего блока реактора для проведения испытаний в процессе холодно-горячей обкатки реакторной установки.

Угроза ядерной аварии

Вечером 9 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провели телефонный разговор, на котором обсудили ситуацию вокруг Курской АЭС. Беседа была организована по инициативе российской стороны. Во время разговора Лихачев заявил, что «действия вооруженных сил Украины создают прямую угрозу не только для Курской АЭС, но и для развития всей мировой атомной энергетики».

Гросси, в свою очередь, «подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности и в частности обеспечения физической целостности атомной станции», отмечает «Росатом».

Накануне Гросси призвал к «максимальной сдержанности» в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС.

«На данном этапе я хотел бы призвать все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии, которая может привести к серьезным радиологическим последствиям», — заявил глава МАГАТЭ.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале посетовал на «полное молчание на Западе» по поводу «угроз ядерной безопасности» в связи с ситуацией вокруг Курской АЭС. По его словам, западные страны «никогда не критиковали Украину» по этому вопросу и «не будут делать этого по политическим соображениям».

«Политика преобладает над ядерной безопасностью на Западе», — резюмировал Ульянов.

Заместитель постпреда России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва не видит оснований для созыва внеочередной сессии МАГАТЭ по ситуации вокруг Курской АЭС.

«Летний перерыв никакого значения не имеет. Сессию можно созвать в любой момент. Непосредственных причин для этого пока нет. Будем надеяться, что они не появятся», — сказал он в разговоре с ТАСС.