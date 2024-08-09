В телеграм-каналах 9 августа появилась информация о том, что Курскую АЭС, расположенную в городе Курчатове Курской области, якобы готовят к отражению атаки ВСУ. Военные блогеры сообщили о работе ПВО в небе над городом. Местные власти называют обстановку напряженной, но сообщают, что все предприятия работают в штатном режиме. Подробности — в материале RTVI.

Днем 9 августа подъезды к Курской АЭС перекрыли, утверждает издание «Блокнот» со ссылкой на источники. «На строящихся блоках атомной станции все обесточено, строители покинули объект. По всей видимости, АЭС готовят к отражению атаки ВСУ. Официальной информации пока не поступало», — пишет канал.

Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил о боях в нескольких десятках километров от города и назвал обстановку напряженной. При этом он отметил, что городская администрация, все службы и предприятия работают в штатном режиме.

Корпунков добавил, что находится в городе и держит ситуацию на контроле, а также призвал не поддаваться панике и «информационным провокациям».

Курская АЭС работает в штатном режиме, охрана станции укомплектована и имеет достаточно средств защиты, сообщили «Подъему» в администрации АЭС.

«На территории КуАЭС имеется достаточное количество средств защиты. Персонал периодически проходит инструктажи и участвует в тренировках на случай чрезвычайных ситуаций», — заявили изданию на предприятии.

О штатной работе электростанции также сообщает Росэнергоатом. «Станция на мощности 2000 МВт, работают оба энергоблока», — сказал собеседник ТАСС в пресс-службе корпорации.

В Росатоме сообщили о снижении численности персонала на строительстве Курской АЭС-2 в связи с введением режима ЧС федерального уровня, передает РИА Новости. При этом строительство продолжается по графику, а все системы, обеспечивающие процесс сооружения энергоблоков, работают штатно, добавили в госкорпорации.

«Ядерное спокойствие»: СМИ и военкоры об обстановке в Курчатове

В небе над Курчатовым отмечена работа сил ПВО, говорится в телеграм-канале «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука. ВСУ обстреливают город ракетами четвертые сутки, отмечается в посте.

В телеграм-канале «Типичный Курск» около 15:30 появилось видео, снятое, как утверждается в Курчатове. На нем слышен взрыв. Корреспондент РЕН ТВ Дмитрий Зименкин рассказал, что во время съемки сюжета об обстановке возле Курской АЭС прозвучал «хлопок».

«Это, скорее всего, отработала [система] ПВО и сбила очередную ракету, которая летела на АЭС», — сообщил он.

Readovka 9 августа опубликовала сюжет из Курчатова. «Город продолжает спокойную жизнь, хотя некоторые и уехали», — пишет издание. Оно описывает обстановку в Курчатове как «ядерное спокойствие»: магазины продолжают работу, «машины ездят, люди идут на работу».

Военный блогер Юрий Подоляка утверждает в дневной сводке, что Курской АЭС «сейчас ничего не угрожает».

Глава соседнего с Курчатовым Льговского района Сергей Коростелев сообщил, что необходимости в эвакуации жителей нет. Он назвал положение «по-прежнему напряженным», но контролируемым. К обеспечению правопорядка привлечены все силовые структуры, Льгов и соседние села патрулируют казаки.