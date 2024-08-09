В Курчатове и окрестных районах на несколько часов пропадало электроснабжение. Это произошло из-за падения обломков украинского беспилотника на трансформаторную подстанцию, написал в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Позднее в пресс-службе регионального правительства заявили о восстановлении энергоснабжения в Курчатове и пострадавших районах

На территории Курчатова расположена Курская АЭС, представляющая один из наиболее значимых объектов российской энергосистемы. Курская АЭС находится чуть более, чем в часе езды от города Суджа, в окрестностях которого российские вооруженные силы ведут бои с украинскими военными. Курская АЭС входит в тройку крупнейших атомных станций в России, на нее приходится больше половины установленной мощности всех электростанций Черноземья. На АЭС установлены четыре энергоблока, только два из которых работают в режиме генерации. Их общая мощность составляет 2 тыс. МВт.

«В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов», — написал он.

Смирнов также сообщил, что потребители электроэнергии получат возможность подключится по резервным схемам. Обломки беспилотника упали на подстанцию «Южная», отмечает телеграм-канал Brief со ссылкой на издание «Пепел. Курск».

Президент России Владимир Путин назвал Курскую АЭС «мишенью» для украинских спецслужб в ходе выступления на форуме Российская энергетическая неделя осенью 2022 года:

«Киевские власти не останавливаются перед атомным терроризмом. Имею в виду обстрелы Запорожской атомной электростанции и совершение терактов вокруг Курской атомной электростанции России», — приводит слова главы государства «Интерфакс».

Информация о том, что Курскую АЭС якобы готовят к отражению атаки украинских вооруженных сил, стала появляться в телеграм-каналах 9 августа.

По данным издания «Блокнот», строящиеся блоки станции были обесточены, а строители покинули объект.

Официального подтверждения этой информации не поступало. В администрации АЭС, а также в Росэнергоатоме заявили, что станция работает в штатном режиме и снабжена необходимыми средствами защиты.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне происходящего в Курской области заявил о необходимости обеспечивать целостность всех ядерных станций, включая Курскую АЭС.

Гросси сообщил, что МАГАТЭ следит за ситуацией вокруг Курской атомной электростанции. Он также напомнил об одном из принципов обеспечения ядерной безопасности во время военного конфликта.

«К ним относятся, среди прочего, необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции. Это справедливо независимо от того, где расположена АЭС», — заявил он.

Руководитель организации добавил, что он поддерживает связь с Россией и Украиной. Гросси также призвал «все стороны к максимальной сдержанности», чтобы избежать ядерной аварии, которая может привести к серьезным радиологическим последствиям.