Из приграничных районов Курской области выехали более 76 тыс. человек, сообщил на брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

«Всего <…> в безопасные места было временно отселено более 76 тыс. человек. Часть людей разместились у родственников и близких. Остальным предоставлена возможность разместиться в пунктах временного размещения», — сказал Шаров.

По его словам, всего для выезжающих из приграничных с Украиной территорий развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР). По состоянию на 10 августа в них размещено более 4,3 тыс. человек.

Более трети пунктов временного размещения (23) развернуто в Курской области, сообщил представитель МЧС. Также ПВР действуют в Орловской, Московской, Тульской, Липецкой и Калужской областях.

Для вывоза людей из курских приграничных районов задействованы автомобильный и железнодорожный транспорт, отметил Шаров.

10 августа мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что власти города приняли 16 тыс. заявлений от жителей приграничных районов, покинувших свои дома после начала боевых действий в приграничных районах области.

«С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет, людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам», — говорится в сообщении главы города.

Боевые действия в приграничной с Украиной Курской области начались 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны заявляют, что российские военные «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск. В Курской области введены режимы ЧС федерального характера и КТО.

Татьяна Акиншина