Политическими целями нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области являются перенос боевых действий на территорию России, а также нанесение публичного удара Кремлю. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По его словам, Киеву важно «показать несостоятельность» российского руководства, как гражданского, так и военного.

«Они не могут понять, что происходит, не способны на быстрые эффективные решения и своими действиями еще раз доказывают, что слабо управляют ситуацией. В этом смысле мало что изменилось со времен вагнеровского похода в 2023 году», — заявил Подоляк.

По его словам, Украина намерена показать своим западным партнерам, что «Россия не настолько сильна, чтобы контролировать внутренние риски».

Подоляк также обратил внимание на то, что вторжение ВСУ в Курскую область «шокировало» местных жителей, и это доказывает, что российское население «живет в другой реальности».

«Им кажется, что война уже идет чуть ли не на территории стран Европы, а у них никаких рисков нет. Сейчас они видят совершенно другую ситуацию. Конечно, все это будет иметь тяжелые социальные последствия для России. Возможно, наконец, начнется какая-то дискуссия о том, что это за война и к каким последствиям она приведет», — добавил он.

Советник офиса Зеленского также отметил, что перед украинской армией в Курской области стоят две важные задачи: отодвинуть российскую артиллерию от границ Украины и перекрыть возможность подвоза российских резервов на фронт.

Вместе с тем, Подоляк заверил, что у Киева нет цели оккупировать российские территории и захватить или разрушить социальные объекты. По его словам, ВСУ разрушают «только военные объекты».

Комментировать военные задачи вторжения украинских войск в российский регион, Подоляк отказался.

Командир «Ахмата» о целях украинского вторжения

Примерно в то же время заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в ходе телеэфира сообщил, что настоящая цель вторжения украинских войск в Курскую область заключалась в захвате стратегических объектов региона и части Белгородской области.

Командир спецназа также заверил, что ему удалось ознакомиться с неким документом, согласно которому, операцию в Курской области одобрило руководство НАТО, которое, в свою очередь, рассчитывало на то, что ВСУ удастся занять большую территорию региона со стратегическими объектами.

По словам Алаудинова, это должно было подтолкнуть российское руководство к скорым переговорам на более выгодных для Украины условиях.

«То есть ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», — пояснил он.

По оценке командира чеченского спецназа, в Курскую область заходили около 12 тысяч военных. При этом, часть из них составляли иностранные наемники, утверждает он.

Алаудинов также заявил, что изначально в рядах бойцов украинской армии якобы «слышалась польская, английская, французская речь».

Кроме того, по его словам, с начала вторжения ВСУ в Курскую область, в регионе были замечены «и темнокожие представители». При этом, командир «Ахмата» заверил, что «большая часть из них уже уничтожена».

Вторжение в Курскую область началось утром 6 августа. По состоянию на вечер 14 августа бои в приграничных районах всё еще продолжались.