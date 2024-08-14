Обязательную эвакуацию населения объявили в поселке Глушково Курской области. Об этом сообщил глава Глушковского района Павел Золотарев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, в свою очередь, отметил, что такое решение принял оперативный штаб региона.

По словам врио курского главы, координацией процесса выезда местных жителей занимаются силовые структуры, военные, администрация муниципалитета и дружинники регионального центра «Патриот».

До этого в Глушковском районе эвакуация населения проходила только на добровольной основе.

Глушковский район Курской области расположен недалеко от границы с Украиной, к северо-западу от Суджанского района. Административным центром района является поселок Глушково. По данным на 2021 год, в поселке проживает около пяти тысяч человек.

В понедельник, 12 августа, Золотарев сообщал, что власти помогают вывозить в безопасные места местных жителей, которые добровольно решили уехать из-за напряженной обстановки. Врио губернатора тот же день рассказывал о вывозе местных жителей из поселка Теткино Глушковского района.

Вечером 14 августа Смирнов провел очередное заседание оперштаба, в ходе которого признал, что ситуация в регионе «остается сложной». По его словам, в пунктах временного размещения (ПВР) разместили почти восемь тысяч курян, среди которых более двух тысяч — это дети.

Во время совещания с президентом Владимиром Путиным 12 августа Смирнов заявил, что из приграничных районов области уже вывезли 121 тысячу жителей. Кроме того, врио главы региона сообщил, что «эвакуации подлежат» еще 180 тысяч человек.

В то же время, по его словам, под контролем ВСУ в Курской области оказалось 28 населенных пунктов, в которых проживает около двух тысяч человек.