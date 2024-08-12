Под контролем ВСУ в Курской области находится 28 населенных пунктов, где проживает около 2 тыс. человек, их судьба неизвестна. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Смирнова, глубина проникновения ВСУ составила 12 км, ширина по фронту — 40 км. После этих слов Путин прервал врио губернатора, отметив, что о том, «какая там ширина и глубина», доложит Минобороны, и призвал сфокусироваться на социально-экономической ситуации в регионе.

В Курской области «в разы выросли» атаки беспилотников и ракет, сообщил Смирнов. По его данным, в сторону области было запущено 194 снаряда, 147 из них сбито. В результате атаки ВСУ погибли 12 человек, более 120 получили ранения, добавил врио губернатора.

По словам Смирнова, эвакуации подлежат 180 тыс. человек, выехали и эвакуированы 121 тыс. человек.

Он добавил, что в Курской области нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника. Также, по словам Смирнова, «есть опасность», что в регионе действуют диверсионные группы, использующие российскую форму, автомобили и документы. В связи с этим в регионе усилено патрулирование.

Также будет усилена охрана мостов и железных дорог. В регионе выкопан противотанковый ров на протяжении 40 км, строятся 90 взводно-опорных пунктов.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с подразделениями ВСУ, которые вторглись на территорию региона. Там введены режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Согласно дневной сводке Минобороны России за 12 августа, российские военные «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ».