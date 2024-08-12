С 6 августа в приграничных районах Курской области продолжаются бои между российскими военными и отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются продвинуться вглубь территории региона. RTVI приводит заявления властей России о том, как подобное вторжение стало возможным.

Президент России Владимир Путин:

Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев:

Есть и еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов:

Мы просчитывали все плюсы-минусы, были готовы ко всему. Потом получилось, что некоторые руководители Министерства обороны, я так понял, они настолько обманывали, обманывали, обманывали, что в итоге обманули сами себя. Такая картина у нас сейчас вырисовывается.

Надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут. <…>

Тут много сопутствующих факторов сошлись воедино. С некоторых наших участков, где некие командующие, как говорится, занимались враньем, противник спокойно снял подразделения, тоже они были перекинуты сюда. В то время как мы, получается, врали сами себе. Не мы, а некоторые так называемые командующие. И подготовка у них достаточно серьезная была. <…>

Мне кажется, что у этого события есть хозяин, у него есть фамилия, имя и отчество. Я так думаю, что верховный главнокомандующий примет соответствующее решение.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев:

Если говорить о целях и задачах ВСУ, то они все еще не ясны, но, к сожалению, определенная территория нашей страны на сегодня оккупирована врагом. Это реалии. Проблема в том, что для нашей группировки прикрытия госграницы это стало неожиданностью.

Если ВСУ два месяца к этому готовились, то как мы этого не видели? <…>

Старший начальник должен принимать решение. Если видно сосредоточение войск, то, очевидно, нужны меры. И на сегодня сложилась нехорошая ситуация, когда совершенно неочевидны дальнейшие действия противника. <…>

Я был в Курской области, я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта. Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома.

Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск.

Если есть исходные данные о противнике, то, наверное, надо задумываться о происходящем. К сожалению, состав группировки прикрытия госграницы, не имел своих средств разведки. Они в последнюю очередь обеспечивались всем необходимым.

У нас никто не любит правды в докладах. У нас всех хотят все слышать, что все хорошо.

Надо просто взять и посмотреть все дерективы, боевые распоряжения и донесения, которые были. Я сильно подозреваю, что нет ничего, как это было еще 10 лет назад, к сожалению, никто не хочет ставить свою подпись, брать персональную ответственность. Это не только на войне, это и на гражданке, это касается и регионов.

Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев:

При том уровне варварской мобилизации, что сейчас идет на Украине, в ВСУ вполне могли набрать несколько дополнительных бригад, которые при этом никак себя не проявляли, даже, можно сказать, не появлялись в Донбассе. Киевскому режиму необходима была хоть какая-то победа, и с точки зрения тактики куда проще было напасть на мирные приграничные российские города, чем противостоять нашей армии на поле боя. <…>

Нам как минимум надо готовить мобилизационный резерв. Не для войны с Украиной, а для противостояния с Западом.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина:

МИД РФ заявляет, что это — теракт. Однако данный теракт осуществляется в масштабе общевойсковой операции. На мой взгляд, речь идет об очень серьезном вызове, требующем адекватной реакции всего нашего государства.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

Надо принять все меры для того, чтобы себя обезопасить. У нас для этого есть все необходимое. Нам надо использовать свой арсенал для подавления противника. Я не понимаю, почему целы мосты, по которым едут группировки, собираются и потом вторгаются на нашу землю.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин:

Мы, как обычно, варим щи из топора (точнее, кувалды). Противник нас опередил с созданием нового рода войск и провел его «презентацию» в ходе вторжения в Курскую область. Но и наши щи, помимо топора/кувалды, уже получили ряд важных, съедобных и полезных для здоровья армии ингредиентов.

Ответить нам есть чем. Знаю ситуацию на разных участках фронта. Есть талантливые команды разработчиков, есть технические центры, развернутые в прифронтовых районах, есть высококлассные подразделения операторов БПЛА. Теперь надо это всё соединить и отформатировать в ударные беспилотные силы как новый род войск ВС РФ. Параллельно создать соответствующие органы военного управления — заказывающие и довольствующие.

Депутат Госдумы Евгений Попов:

Сил нашим военным! Виноватых потом будем искать. Сейчас есть другие дела.