Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 августа, провел совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. Глава государства назвал главной задачей необходимость «выдавить, выбить» Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории России, а также выслушал глав приграничных регионов.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе продолжаются бои. Часть территории области находится под контролем украинских военных. Из приграничных районов эвакуировали более 76 тыс. человек. В регионе введен режим ЧС федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция (КТО).

О чем говорил Путин

О задачах России

По словам президента, оценка событий в приграничных регионах «должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано», однако сейчас главное — «решение актуальных задач».

«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и — совместно с Пограничной службой — обеспечить надежное прикрытие госграницы», — сказал глава государства.

Он добавил, что ФСБ и Росгвардия должны «обеспечить режим контртеррористической ситуации» и «эффективную борьбу» с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), при этом у Росгвардии есть «и свои, боевые задачи». В задачи гражданских ведомств входит снабжение силовых структур всем необходимым, отметил Путин.

О целях Украины

Президент выразил мнение, что Украина, судя по всему, «стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем». Вместе с тем он заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».

«О чем с ними вообще можно говорить?» — задался вопросом Путин.

Еще одна цель Киева, по мнению Путина, состоит в том, чтобы остановить продвижение российских сил в Донбассе, однако после атаки на Курскую область темпы наступательных операций ВС России «не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза».

Третья цель нападения ВСУ на Курскую область, по словам президента, состоит в том, чтобы «посеять рознь, раздоры» в российском обществе, однако ответом со стороны граждан России стала «единодушная поддержка всех, кто попал в беду», и армии. Число желающих заключить контракты с Минобороны «в последние дни увеличилось», сообщил Путин.

По мнению главы государства, украинские власти не только действуют против российского народа, но и «встали на путь истребления самих украинцев». Потери ВСУ «драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений», заявил Путин.

Что рассказали главы приграничных регионов

В совещании с Путиным в режиме видеоконференции приняли участие главы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз, а также врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал ситуацию на территории региона стабильной, отметив, что необходимости отселять жителей нет. Количество обстрелов «в принципе постоянное» — «в пределах 80-90 обстрелов за неделю», сказал Богомаз.

Однако за последнее время «все больше и больше начинают обстреливать мирное население», отметил глава региона, добавив, что ущерб от обстрелов возмещается из областного бюджета.

«Сегодня мы людей не отселяем. <…> Но мы ведем эту работу и с жителями, то есть мы всегда предлагаем им выехать, если боятся, в пункт временного проживания, но пока еще никто не желает», — заявил Богомаз.

По его словам, пункты временного размещения (ПВР) в регионе готовы принять более 1,5 тыс. человек, в случае необходимости ПВР можно развернуть более чем на 32 тыс. человек. С учетом опыта Курской области все ПВР вынесли на расстояние более 50 км, отметил глава Брянской области.

Путин призвал его совместно с компетентными органами подготовиться к возможному ухудшению обстановки в регионе, поскольку «противник будет и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне».

Белгородская область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество обстрелов региона со стороны ВСУ резко увеличилось. По его словам, за последнее время ситуация улучшилась только по Белгороду, в целом же «очень сильно возросло» как количество обстрелов как ствольной артиллерией, минометами, РСЗО, так и число атак беспилотников.

«Резко в 2024 году растет количество разрушений, повреждений жилья в целом. У нас за 2,5 года пострадало более 30 тысяч домов и квартир, сейчас мы восстановили 25 тысяч», — сказал Гладков.

Он отметил, что самая тяжелая ситуация складывается в Шебекино, откуда уехали порядка 50—70% населения. В 2024 году в городе пострадали почти 300 человек, 36 погибли, в день происходит 3-5 атак, в основном из ствольной артиллерии и РСЗО, 3-5 домов получают повреждения, добавил Гладков.

Он сообщил президенту, что ВСУ уничтожают технику, из-за чего власти зачастую не в состоянии оказывать медицинскую помощь или восстанавливать электроснабжение.

«В целом такая ситуация — это порядка 115 тысяч человек по приграничью», — сказал Гладков.

Белгородский губернатор попросил главу государства проиндексировать выплаты для пострадавших при обстрелах жителей региона, а также предложил в случае разрушения дома списывать ипотеку с последующим предоставлением жилья.

Курская область

Врио главы Курской области Алексей Смирнов на фоне вторжения ВСУ в этот регион доложил Путину, что ситуация «сложная»: украинские военные взяли под контроль 28 населенных пунктов. «Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км», — сказал он, сообщив о применении украинцами химического оружия.

Путин попросил его оставить военному ведомству вопрос о том, «какая там ширина и глубина», и вместо этого доложить о социально-экономической ситуации. Смирнов в ответ сообщил, что властям неизвестна судьба около двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем ВСУ.

«Кроме того, за это время в разы выросли атаки БПЛА и ракет. 194 снаряда ракет и БПЛА в адрес области направлено, 147 сбито», — отметил врио главы региона.

По словам Смирнова, эвакуации подлежат около 180 тыс. жителей Курской области, примерно 121 тыс. человек уже выехали и эвакуированы. В регионах России из-за атаки на Курскую область развернуты 106 пунктов временного размещения, в них размещены более 7,5 тыс. человек, добавил врио губернатора.

Он рассказал, что за время наступления ВСУ в регионе погибли 12 человек, 121 был ранен, в том числе 10 детей; в медучреждениях региона свободно более 1,9 тыс. коек.

Обещанные выплаты — по 10 тыс. рублей — получили на сегодня только 2,1 тыс. граждан, хотя заявлений поступило почти 47 тыс. После содействия Минцифры власти с утра 12 августа получили возможность «в автоматическом режиме» перечислять средства по тысяче заявлений в час, эта проблема решена, заверил врио губернатора.

Он также сообщил, что в регионе выкопано 40 из 46 км противотанкового рва для защиты от ВСУ. Кроме того, Минобороны поручило построить на территории области 90 взводных опорных пунктов, власти приступили к выполнению этого задания.