Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом Росси Владимиром Путиным.

По словам Смирнова, украинская армия атаковала бригаду «Россетей», которая выехала в Беловский район для восстановления электроснабжения в местности.

«Бригада попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД (районный отдел внутренних дел. — Прим. RTVI), все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», — рассказал Смирнов.

Также врио губернатора уточнил, что под контролем ВСУ в Курской области оказалось 28 населенных пунктов, в которых проживает около двух тысяч человек. По словам Смирнова, сейчас об этих людях ничего не известно.

В то же время, по словам Смирнова, из приграничных районов уже вывезли 121 тыс. жителей, также должны быть эвакуированы еще 180 тысяч человек.

Ранее в этот день региональный оперштаб принял решение об эвакуации жителей Беловского района. Для оперативного вывоза населения в пункты временного размещения (ПВР) организованы дополнительные автобусы, отметил глава Курской области.

Перед сообщением Смирнова глава Беловского района Николай Волобуев также обратился к местным жителям с призывом по возможности самостоятельно прибыть в пункты сбора для эвакуации в связи «с напряженной обстановкой».

Вторжение в Курскую область началось рано утром 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Согласно дневной сводке Минобороны России за 12 августа, российские военные «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ».