Курский региональный оперативный штаб принял решение о вывозе жителей Беловского районе, написал в своем телеграм-канале врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района», — сообщил он.

По словам губернатора, руководство Беловского района, а также главы сельских населенных пунктов получили соответствующие поручения. Для оказания помощи в эвакуации местных жителей были направлены участники дружины Курского центра «Патриот».

«Места в ПВР (пунктах временного размещения, — прим. RTVI) подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана. Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. Доверяйте только официальным источникам информации», — написал Смирнов.

За несколько часов до объявления эвакуации глава Беловского района Николай Волобуев обратился к местным жителям с призывом самостоятельно прибыть на пункты сборы в связи с напряженной обстановкой: «Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории убедительная просьба ко всем жителям покинуть район».

Менее, чем за полчаса до того, как губернатор объявил о решении вывезти жителей Беловского района, Волобуев призвал жителей нескольких населенных пунктов (Малосолдатское, Белица, Белая, Песчаное, Корочка, Долгий Колодезь, Слободка, Коммунар, Щеголек, Долгие Буды), которые хотят покинуть территорию района, обращаться к нему лично с помощью приложений Telegram или «ВКонтакте» для предоставления транспорта.

В сообщении, опубликованном 10 августа, Волобуев рассказывал о том, как жители Беловского района добровольно выезжают к пунктам временного размещения. В видеоролике, который он выложил 11 августа, Волобуев назвал ситуацию в районе «стабильной, но напряженной» после попытки захода украинской диверсионно-разведывательной группы.

«Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях», — добавил Волобуев.

В тот же день врио губернатора опубликовал предупреждение о рассылке фейковых сообщений якобы от своего имени о начале эвакуации в регионе. Смирнов заявил, что подобными действиями украинские спецслужбы «планируют вызвать панику и парализовать трассы».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также 12 августа объявил эвакуацию из Краснояружского района, граничащего с Беловским районом, в «более безопасные места». В обращении от 11 августа, комментируя массовый отъезд из поселения Красная Яруга и прилежащих сел, он заявил об отсутствии необходимости эвакуации и выразил надежду на то, что местные жители «уже вернулись домой».