Депутат Госдумы, член думского комитета по обороне Андрей Гурулев возмутился обороной Курской области, заявив, что российская сторона не могла не знать о готовящейся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этот регион. По его словам, в России «никто не любит правды в докладах».

Депутат — генерал-лейтенант в запасе — рассказал, что события в Курской области затронули его лично, поскольку его супруга родом из тех краев — «пришлось брать руки в ноги, ехать туда, чтобы забрать оттуда стариков». Гурулев заявил, что видел, как оборудуются минные поля в регионе, которые «без огневого прикрытия не дают эффекта».

«Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск», — сказал он.

Помимо того, по словам депутата, состав группировки прикрытия госграницы своих средств разведки не имел, они обеспечивались всем необходимым только «в последнюю очередь».

«У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо», — добавил Гурулев.

Он отметил, что необходимо «взять и посмотреть все директивы, боевые распоряжения и донесения, которые были». По мнению Гурулева, может выясниться, что ничего этого нет — «никто не хочет ставить свою подпись, брать персональную ответственность».

Наступление ВСУ на Курскую область началось в ночь на 6 августа. На следующий день глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны в последующие дни говорили, что ВС России «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск. В Курской области введены режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).