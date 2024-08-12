Необходимости в проведении мобилизации на территории России из-за ситуации в Курской области нет. Об этом заявил телеграм-каналу SHOT глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам депутата, бойцов на фронте хватает.

7 августа первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев сказал RTVI, что российским Властям России необходимо заняться подготовкой мобилизационного резерва после атаки Вооруженных сил Украины на приграничные районы Курской области. «Нам как минимум надо готовить мобилизационный резерв. Не для войны с Украиной, а для противостояния с Западом», — говорил он.

Депутат допустил, что в приграничье Курской области могут находиться набранные по мобилизации бойцы украинских подразделений, которые ранее «никак себя не проявляли» и не появлялись в Донбассе.

По его словам, ВСУ начали вести бои на приграничных территориях, так как властям Украины «необходима хоть какая-то победа».

Боевые действия в приграничной с Украиной Курской области начались 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны заявляют, что российские военные «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск. В Курской области введены режимы ЧС федерального характера и КТО.

Спустя два дня член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил RTVI, что в России «пока не будет» дополнительной мобилизации в связи с вторжением ВСУ в Курскую область и массированной атакой беспилотников на Липецкую область. По его словам, все идет в плановом режиме.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин также исключил возможность мобилизации на фоне вторжения в Курскую область. Он добавил, что «такой цели не ставится».

Аналогичное мнение выразил военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок. «На мой взгляд, наше военно-политическое руководство обойдется имеющимися в его распоряжении силами, войсками и всеми остальными средствами поражения», — сказал он в программе «Соловьев Live».