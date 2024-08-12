Власти Белгородской области начали перемещение «в более безопасные места» жителей Краснояружского района, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, на границе этого района наблюдается «активность врага».

«Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места. На месте находятся мои заместители, советники, начальники управления и руководство администрации», — говорится в сообщении губернатора.

По его словам, процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах.

«Транспорт мы уже направили. Все, я уверен, пройдет организованно. Самое главное, чтобы спокойно, без паники, под руководством ответственных лиц», — добавил Гладков.

Краснояружский район находится в западной части Белгородской области, врезаясь клином между Курской и Сумской областями. Он граничит на севере с Беловским районом Курской области, на юге — с Грайворонским, на востоке — с Ракитянским районами Белгородской области, на западе — с Сумским районом Сумской области Украины. Площадь территории — 479,2 кв. км.

В Белгородской области действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. Накануне утром Гладков сообщил, что из соседнего с Беловским районом Краснояружского района Белгородской области ночью массово выехали местные жители. Тогда глава региона выразил надежду, что они уже вернулись обратно. «Необходимости в эвакуации не было, но решение, которое принимали люди, я думаю, что оно обоснованное, правильное», — сказал губернатор.

8 августа глава Белгородской области писал, что участились обстрелы села Колотиловка Краснояружского района. По словам Гладкова, в селе по-прежнему остаются мирные жители, которые рискуют пострадать при атаке.

Уже седьмой день идут бои в приграничных районах Курской области между российскими и украинскими военными. Местные власти накануне сообщали, что обстановка в регионе продолжает оставаться сложной.

Самая дальняя от границы точка, где проходили бои — село Общий Колодезь в Кореневском районе (около 28 км до границы). В заявлении Минобороны сказано, что там были остановлены «мобильные группы противника на бронетехнике», которые пытались прорваться вглубь российской территории.