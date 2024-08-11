Бои в приграничных районах Курской области между российскими и украинскими военными идут уже шестой день. Местные власти заявляют, что обстановка в регионе продолжает оставаться сложной. Что известно о ситуации в курском приграничье к вечеру 11 августа — в материале RTVI.

Что говорят власти

Врио главы Курской области заявил, что ситуация в регионе «продолжает оставаться сложной».

Минобороны в очередной раз отчиталось о том, что российская армия продолжает отражать попытку вторжения украинских войск на территорию России.

Самая дальняя от границы точка, где проходили бои — село Общий Колодезь в Кореневском районе (около 28 км до границы). Согласно заявлению Минобороны, там были остановлены «мобильные группы противника на бронетехнике», которые пытались прорваться вглубь россиийской территории.

В районе райцентра Коренево российские военные обстреляли десантно-штурмовую бригаду, сообщило военное ведомство.

Согласно приведенным Минобороны данным, в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков ВСУ потеряли 35 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля. Всего за сутки потери украинской армии составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники, говорится в сводке.

Также Минобороны сообщило о пресечении попытки прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. В ведомстве утверждают, что в районах сел Озерки и Ивановский российская авиация подбила два украинских танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что на территорию Беловского района 10 августа был совершен заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). По состоянию на воскресенье, 11 августа, там «нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу», заверил он. В субботу власти Беловского района объявили добровольную эвакуацию.

Подробнее о ситуации в Беловском районе — читайте в материале RTVI

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Курской области силы полка «Ахмат-Чечня» и морской пехоты уничтожили колонну техники ВСУ вместе с личным составом. По его словам, в результате российские бойцы заполучили трофейное вооружение и различную технику образца НАТО.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что часть местных подразделений аэроразведки и ударных беспилотников была направлена в Курскую область.

«Техническая база наших подразделений позволяет оказать существенную поддержку региону», — пояснил он.

Курское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» на своей странице во «ВКонтакте» сообщило, что с 7 по 11 августа к ним поступило 222 заявки о пропавших, 24 из них закрыты со статусом «найден живым». Самому маленькому пропавшему 11 месяцев, самому старшему — 101 год. «Сейчас нам очень важна помощь всех пунктов временного размещения. Мы готовы принести туда ориентировки на пропавших или обмениваться списками, чтобы родные могли как можно быстрее находить друг друга и не жить в страхе за своих близких», — говорится в сообщении курского отделения «ЛизаАлерт».

Обстрел Курска

В ночь на 11 августа в Курске на многоквартирный жилой дом в Курске упали обломки сбитой украинской ракеты, в результате возник пожар. Изначально врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о 13 пострадавших, позднее их число выросло до 15. Двое из них — в тяжелом состоянии.

Из-за ночного обстрела повреждения получили еще шесть жилых домов и более 20 машин, три автомобиля сгорели, сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

МЧС установило, что попавшая в жилой дом в Курске ракета взорвалась на подлете — перед этим ее обломки попали в деревья. Снаряд идентифицировали как ракету «Точка-У».

Российский МИД расценил удары по территории России, в том числе по Курску, как теракты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова назвала действия ВСУ «варварскими актами», которые «не имеют никакого смысла с военной точки зрения», и предупредила об ответе на удары и обстрелы.

«Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать», — заявила дипломат.

Сообщения военкоров и аналитиков

Телеграм-канал «Рыбарь» экс-сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука пишет, что в нескольких населенных пунктах на Курском направлении «продолжаются ожесточенные бои».

В частности, присутствие ВСУ, по данным «Рыбаря», фиксируется в окрестностях слободах Гончаровка и Заолешенка Суджанского района.

В течение дня поступала информация о присутствии украинских военных рядом с селом Борки и деревней Спальное, однако эти сведения не удалось подтвердить из-за отсутствия связи в этих населенных пунктах, пишет Звинчук.

Зона контроля ВСУ расширилась в Кореневском районе, отмечает «Рыбарь».

«Согласно появившимся в Сети кадрам, противник продолжает удерживать позиции в лесных массивах вдоль трассы Суджа — Коренево, в том числе в урочищах Культура и Ольговская Роща», — утверждает телеграм-канал.

Бои также продолжаются на рубеже Русское Поречное — Черкасское Поречное. Там украинская сторона «неуклонно теряет бронетехнику», пишет «Рыбарь».

Звинчук добавил, что ДРГ продолжают представлять значительную угрозу в курском приграничье. «Обнаружив брешь в обороне, они способны достаточно быстро проникнуть вглубь региона, после чего начинают осуществлять там рейды и устраивать засады», — указывает «Рыбарь», комментируя заход диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Беловского района.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что «более серьезные события» начались в Глушковском и в Рыльском районах. По его словам, утром 11 августа ВСУ атаковали поселок Теткино.

По данным Подоляки, ВСУ пытаются взять под контроль села Гордеевка и Слободка-Иванова. При этом блогер отметил, что «пока не ясно, может это и ДРГ». «А если нет, то значит, серьезные бои на данном участке начались», — заключил он.

«МИГ России» пишет, что в телеграм-каналах начинает появляться информация о попытках штурма Коренево, однако «это не так».

«Бои идут по флангам, под Коренево, хотя и в самой непосредственно близости к границам населенного пункта, враг пытается его обойти», — утверждает канал.

«Архангел спецназа Z» пишет, что Коренево находится под контролем ВС России. «Продолжают работать ДРГ. Но в самом поселке тихо», — говорится в посте.

Военкор Юрий Котенок сообщил, что украинские войска пытаются «вновь завладеть» селом Мартыновка в Суджанском районе (самая восточная точка боевых действий). Контроль над ним в субботу, согласно сообщениям военкоров, вернула российская армия. «Отражено несколько волн атак, подбита бронетехника противника западного производства», — написал корреспондент в своем телеграм-канале.

Утром в воскресенье украинские военные провели серию атак на позиции российской армии в Мартыновке, сообщил «Рыбарь».

«К сожалению, в Мартыновку противник вот прямо сейчас зашел. Пытается закрепиться», — написал Подоляка вечером 11 августа.

Телеграм-канал «Старше Эдды» пишет, что на курских дорогах, лесопилках и в деревнях «горит уже не один и даже не пять десятков танков и ББМ».

Военкор Александр Сладков посетовал на то, что «мы никак не можем поймать врага».

«Мы запустили ВСУ к себе в Курскую область через границу, которая должна была быть сплошной линией обороны. Теперь у нас мобильная оборона, мы, как вратарь в настольном детском хоккее, перемещаемся вправо-влево в надежде, что противник наткнется на нас. А он обходит и появляется у нас в тылу, на флангах», — написал он в своем телеграм-канале.

Фейки про эвакуацию и «оккупацию»

Правительство Курской области предупредило о фейках про эвакуацию. Власти региона заявили, что украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова о начале эвакуации в области. По утверждению пресс-службы курского правительства, таким образом «ЦИПСО планирует вызвать панику и парализовать трассы».

11 августа МЧС сообщило, что из приграничных районов Курской области за сутки выехали «самостоятельно и организованными колоннами» более 8 тыс. человек. В пунктах временного размещения, по данным ведомства, находятся 6 тыс. человек. 10 августа МЧС заявило, что число эвакуированных из курского приграничья достигло 76 тыс. человек.

На сайте курского отделения КПРФ появилось обращение к жителям области, в котором говорится о «возможной оккупации» Курска и содержится рекомендация «общаться с украинскими военными вежливо». Депутат Госдумы от Курской области и первый секретарь Курского областного отделения КПРФ Николай Иванов заявил RTVI, что сайт регионального отделения партии был взломан.

«Никакой оккупации Курска в принципе быть не может! Мы делаем все для победы российской армии! Вот это единственная правильная информация. А всему остальному — не верить ни в коем случае!» — подчеркнул Иванов.

«Самое рискованное решение Зеленского»

Британская газета The Times назвала атаку ВСУ на Курскую область «самым рискованным» решением президента Украины Владимира Зеленского. По данным издания, ей предшествовали «многие месяцы» давления, которое украинский лидер оказывал на военачальников, чтобы те начали летнее наступление.

По данным The Times, власти Украины рассчитывают, что атака на Курскую область позволит отвлечь российские силы от других участков фронта. В частности, речь идет о Часовом Яре и Покровске в Донбассе, где украинские силы испытывают трудности из-за наступления России.