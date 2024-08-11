В ночь на 11 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 35 беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, сообщило Минобороны. В Курске сбитая ракета упала на многоэтажный дом, есть пострадавшие. Что известно о массированной атаке на регионы России — в материале RTVI.

По данным Минобороны, 16 дронов были уничтожены над Воронежской областью, три — над Белгородской, по одному — над Брянской и Орловской. Еще 14 БПЛА и четыре тактические ракеты «Точка-У» ПВО сбили над Курской областью.

Курская область

Около 00:20 мск врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета упала на девятиэтажный жилой дом в Курске — в результате возник пожар.

В МЧС уточнили, что несущие конструкции здания не повреждены. В результате происшествия были выбиты окна и повреждены балконы, также загорелись несколько автомобилей. В 1:15 пожар был ликвидирован.

Смирнов сообщил о 13 пострадавших, их госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии. Погибших нет. По данным МЧС, 15 человек было спасено, 30 эвакуировано.

Ракетный обстрел Курска врио губернатора назвал «очередной вероломной атакой» по мирному населению.

«Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет», — заявил Смирнов.

В связи с падением ракеты на жилой дом в Курске создали специальную комиссию, специалисты оценят «масштабы произошедшего происшествия». Жильцам пострадавшего дома было предложено разместиться в пунктах временного размещения. Оформление необходимых документов для получения компенсации на себя взяла администрация Железнодорожного округа.

Смирнов призвал жителей «четко» соблюдать команды по ракетной опасности об атаке БПЛА и укрываться.

Воронежская область

За ночь над Воронежской областью были уничтожены 16 БПЛА. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщил, что, по предварительным данным, в результате никто не пострадал.

В результате атаки дронов были повреждены несколько частных домов, административное задние, несколько объектов инфраструктуры и транспортных средств. Около 100 жителей Воронежа временно остались без электричества.

«Энергетики и комиссии по оценке ущерба начнут работу, как только позволят оперативные службы», — написал Гусев.

Белгородская область

В 6:04 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на два населенных пункта региона — поселок Малиновка и село Березовка. Глава региона уточнил, что в Малиновке в результате сброса взрывных устройств с БПЛА были выбиты окна в частном доме и поврежден забор. Также пострадали три легковых автомобиля.

В Березовке дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом. В результате взрыва загорелась крыша, сотрудники МЧС потушили пожар. В доме повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка.

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 39 обстрелам и 46 атакам дронов, отчитался Гладков.

Также белгородский губернатор рассказал, что часть жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел решили временно покинуть свои дома. По словам Гладкова, необходимости в эвакуации не было, но в то же время их решение он назвал обоснованным и правильным.

Около 9:00 стало известно об атаке ВСУ на Шебекинский городской округ. В Шебекино три БПЛА атаковали многоквартирный дом, в результате женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения кисти и ног. Ее госпитализировали, сообщил Гладков.

В результате атаки произошло возгорание части кровли площади дома и одной квартиры. Еще один БПЛА атаковал квартиру в другом многоквартирном доме — там произошло задымление.

В селе Новая Таволжанка дрон-камикадзе атаковал квартиру и частный дом. В результате были выбиты окна, а также повреждена ГАЗель. О пострадавших не сообщается.